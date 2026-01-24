Hacete socio para acceder a este contenido

Política Marcelo Metediera |

En la que te metiste, Seba

¿Por qué UNASEV puede denunciar ante la justicia a Sebastián Da Silva por incitar a no pagar las multas?

"No pagar las multas de tránsito implica no cumplir con la responsabilidad de circular en el tránsito", aseguró el presidente de UNASEV, Marcelo Metediera.

Marcelo Metediera, presidente de Unasev analiza denunciar va Sebastián Da Silva.

 Foto: Meri Parrado
Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de la UNASEV, Marcelo Metediera, manifestó su preocupación por las declaraciones del senador nacionalista Sebastián Da Silva incitando a incumplir las normas y no abonar las multas de tránsito, y agregó que el organismo evalúa los caminos jurídicos y políticos a tomar tras lo sucedido.

"En una situación en que Uruguay enfrenta un problema muy grave que viene arrastrando desde 2020, y que tiene que ver con la siniestralidad, los heridos y fallecidos, parece poco oportuno que un senador de la República esté incitando a la gente a no cumplir con sus obligaciones", señaló.

¿Sebastián Da Silva infringió la ley?

"No pagar las multas de tránsito implica no cumplir con la responsabilidad de circular en el tránsito. Estamos analizando si no inurre en alguna falta desde el punto de vista jurídico. Y desde el punto de vista político estamos hablando de un senador que jura por su honor hacer cumplir la Constitución esté planteando que la gente no cumpla sus obligaciones con el tránsito nos parece muy preocupante", agregó Metediera.

El senador nacionalista Sebastián Da Silva había declarado que el Sistema Único de Ingresos Vehiculares (Sucive) "hoy es más determinante en el bolsillo incluso que la DGI" y "cobra lo que quiera, cotiza el dólar a lo que quiere".

"La rebelión del contribuyente empieza ahora. Debes de saber que por ahora esta es la última vez que no podés separar un pago de patente con las multas", aseguró Sebastián Da Silva. En ese sentido, instó a los contribuyentes: "No pagues las multas porque para limpiar su culpa en marzo te van a rebajar las multas al 50%. Parece joda que un senador esté dando estos consejos pero es la única forma de pararse firme al avasallamiento estatal".

