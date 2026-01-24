El presidente de la UNASEV, Marcelo Metediera, manifestó su preocupación por las declaraciones del senador nacionalista Sebastián Da Silva incitando a incumplir las normas y no abonar las multas de tránsito, y agregó que el organismo evalúa los caminos jurídicos y políticos a tomar tras lo sucedido.
En la que te metiste, Seba
¿Por qué UNASEV puede denunciar ante la justicia a Sebastián Da Silva por incitar a no pagar las multas?
"No pagar las multas de tránsito implica no cumplir con la responsabilidad de circular en el tránsito", aseguró el presidente de UNASEV, Marcelo Metediera.