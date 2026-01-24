¿Por qué UNASEV puede denunciar ante la justicia a Sebastián Da Silva por incitar a no pagar las multas?

El senador nacionalista Sebastián Da Silva había declarado que el Sistema Único de Ingresos Vehiculares (Sucive) "hoy es más determinante en el bolsillo incluso que la DGI" y "cobra lo que quiera, cotiza el dólar a lo que quiere".

"La rebelión del contribuyente empieza ahora. Debes de saber que por ahora esta es la última vez que no podés separar un pago de patente con las multas", aseguró Sebastián Da Silva. En ese sentido, instó a los contribuyentes: "No pagues las multas porque para limpiar su culpa en marzo te van a rebajar las multas al 50%. Parece joda que un senador esté dando estos consejos pero es la única forma de pararse firme al avasallamiento estatal".