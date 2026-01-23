La esposa de Orsi participó del Desfile de Carnaval: "Soy candombera de siempre"

La coreógrafa contó que ha desfilado por Isla de Flores, "aunque no hubiera llamadas", y destacó el hecho de que hoy haya una comparsa en "cualquier lugar".

"Es mi decisión, es mi compromiso"

Alonsopérez fue consultada sobre la reacción en su familia cuando se enteraron de que participaría en el desfile: "Es mi decisión, es mi compromiso, es lo que yo puedo aportar y lo hago con mucho cariño, acompañando".

Más adelante, en una rueda de prensa, Alonsopérez dijo que estaba "muy contenta" con la invitación de la comparsa y que le había parecido una "linda oportunidad" para que la "expresión artística" pudiera mostrarse.

Cuando le preguntaron si el presidente Orsi estaría presenciando el desfile, respondió que no.

En los últimos días la comparsa compartió en sus redes sociales imágenes del ensayo previo al desfile, que incluyó a Alonsopérez.

Balelé es la primera comparsa inclusiva del Uruguay, fundada hace 10 años la agrupación promueve la integración de personas con discapacidad y se ha ganado un lugar en el calendario de actividades de Carnaval al desfilar fuera de concurso tanto en la apertura del Concurso Oficial como en el Desfile de Llamadas.

Originaria del barrio Aires Puros, la comparsa surgió como un espacio de trabajo con personas ciegas y luego se fue abriendo para recibir a cualquiera que quisiera formar parte del conjunto. Actualmente, según señalan sus redes sociales, son parte de la comparsa personas con discapacidad visual, sordas, sordociegas, personas con síndrome de Down así como artistas con discapacidad motriz y personas sin discapacidad.