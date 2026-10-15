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Política

Congreso José "Pepe" Mujica

Bases presionan al Frente Amplio para poner arriba de la mesa el impuesto al 1% más rico

Camino a los dos años de gobierno, varios comités de base propusieron mociones para que el oficialismo se expida sobre iniciativas tributarias.

El fin de semana se llevará a cabo el Congreso Ordinario del Frente Amplio.

El fin de semana se llevará a cabo el Congreso Ordinario del Frente Amplio.
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Por Redacción Caras y Caretas

De cara al próximo Congreso Nacional del Frente Amplio, la militancia orgánica ha comenzado a marcar la agenda política con una fuerte batería de mociones. Los comités de base buscan influir directamente en el documento de discusión que aprobará la fuerza de izquierda, impulsando el debate para que la coalición oficialista defina posturas claras en el "corto plazo" sobre reformas tributarias, al tiempo que surgen pronunciamientos sobre asuntos internacionales y principios democráticos.

El eje central de los reclamos provenientes de diversos comités de base radica en la exigencia de gravar los patrimonios y rentas del 1% más rico de la población. Esta iniciativa busca dotar al Estado de mayor margen fiscal para atender prioridades sociales como la pobreza infantil y las reformas estructurales. Desde las estructuras de base se insiste en que el oficialismo no debe postergar esta discusión en el Parlamento ni en los ámbitos de decisión del gobierno, demandando un posicionamiento formal que comprometa a la fuerza política con un ajuste progresivo en la carga impositiva.

El punto de mayor visibilidad interna surge del reclamo por gravar a los patrimonios y grandes rentas del 1% más rico. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, ha subrayado el valor de estas discusiones orgánicas señalando que "el Frente Amplio tiene que discutir el impuesto del 1% a los más ricos", remarcando que en la fuerza política existe la necesidad de debatir "quiénes tienen que contribuir más para que no haya esta pobreza en Uruguay" y que la agenda incluye también aspectos como el gasto fiscal o un IVA personalizado.

Otros temas a tratar

Paralelamente, las mociones presentadas reflejan sensibilidades diversas dentro de la propia interna frenteamplista en lo que respecta a política internacional y defensa de las libertades individuales. En este marco, el sector Seregnistas impulsó una postura orientada a reafirmar la tradición democrática del espacio, haciendo un llamado a condenar de manera firme "toda forma de imperialismo".

Asimismo, el espacio liderado por la corriente seregnista propuso cuestionar de forma explícita a aquellos regímenes que, amparándose en el discurso o la etiqueta de la izquierda, han limitado derechos fundamentales y eliminado libertades democráticas en sus países. Con este abanico de propuestas sobre la mesa —que abarca desde la política fiscal redistributiva hasta la posición geopolítica del partido—, el Congreso del Frente Amplio se encamina a ser una instancia clave de tensión y síntesis entre la línea del gobierno y el mandato de sus bases territoriales.

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