De cara al próximo Congreso Nacional del Frente Amplio, la militancia orgánica ha comenzado a marcar la agenda política con una fuerte batería de mociones. Los comités de base buscan influir directamente en el documento de discusión que aprobará la fuerza de izquierda, impulsando el debate para que la coalición oficialista defina posturas claras en el "corto plazo" sobre reformas tributarias, al tiempo que surgen pronunciamientos sobre asuntos internacionales y principios democráticos.
Congreso José "Pepe" Mujica
Bases presionan al Frente Amplio para poner arriba de la mesa el impuesto al 1% más rico
Camino a los dos años de gobierno, varios comités de base propusieron mociones para que el oficialismo se expida sobre iniciativas tributarias.