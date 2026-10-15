Bases presionan al Frente Amplio para poner arriba de la mesa el impuesto al 1% más rico

Otros temas a tratar

Paralelamente, las mociones presentadas reflejan sensibilidades diversas dentro de la propia interna frenteamplista en lo que respecta a política internacional y defensa de las libertades individuales. En este marco, el sector Seregnistas impulsó una postura orientada a reafirmar la tradición democrática del espacio, haciendo un llamado a condenar de manera firme "toda forma de imperialismo".

Asimismo, el espacio liderado por la corriente seregnista propuso cuestionar de forma explícita a aquellos regímenes que, amparándose en el discurso o la etiqueta de la izquierda, han limitado derechos fundamentales y eliminado libertades democráticas en sus países. Con este abanico de propuestas sobre la mesa —que abarca desde la política fiscal redistributiva hasta la posición geopolítica del partido—, el Congreso del Frente Amplio se encamina a ser una instancia clave de tensión y síntesis entre la línea del gobierno y el mandato de sus bases territoriales.