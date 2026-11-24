Las autoridades nacionales presentaron la edición 2027 del programa de becas Butiá, una iniciativa interinstitucional orientada a respaldar la continuidad y trayectoria educativa de jóvenes en el país. El objetivo establecido para el próximo ciclo es ampliar en 11.000 los cupos respecto a los más de 24.000 estudiantes que recibieron el beneficio durante 2026, alcanzando un total de 35.000 beneficiarios en 2027.
Respaldo a la educación
Becas Butiá 2027: el Gobierno amplía en 11.000 los cupos para apoyar la trayectoria educativa
La meta para 2027 es alcanzar a 35.000 estudiantes con becas mediante una convocatoria abierta desde el 30 de noviembre hasta el 15 de marzo.