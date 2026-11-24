Por otro lado, se habilita la posibilidad de que los equipos territoriales de la educación postulen directamente a estudiantes, ampliando los canales de identificación y acompañamiento de jóvenes en situación de vulnerabilidad o con mayores dificultades de continuidad pedagógica.

Requisitos, compromisos y fechas de inscripción

Podrán postularse estudiantes que hayan cumplido entre 11 y 21 años al 30 de abril del año de postulación y que cursen en centros públicos de Educación Secundaria o de la Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP-UTU), así como quienes transiten Ciclo Básico o Bachillerato en programas como Uruguay Estudia, Áreas Pedagógicas o en escuelas rurales que cuenten con dicho ciclo. Para conservar la prestación mensual, los beneficiarios deberán cumplir con el compromiso de asistencia y participación en las instancias educativas.

El período de postulación para la edición 2027 estará habilitado desde el 30 de noviembre de 2026 hasta el 15 de marzo de 2027. Toda la información detallada y el acceso al formulario de inscripción estarán disponibles a partir del inicio de la convocatoria a través del portal oficial becas.edu.uy.