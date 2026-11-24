118 millones de metros cúbicos de agua dulce bruta

En términos estratégicos, la represa se ubicará en el límite departamental entre Florida y Lavalleja, dentro de la cuenca del río Santa Lucía, y transformará la capacidad de reserva hídrica del país. El nuevo embalse aportará 118 millones de metros cúbicos de agua dulce bruta, cifra que se sumará a los 85 millones de metros cúbicos que actualmente reúnen las represas de Paso Severino y Canelón Grande en conjunto. De este modo, el sistema superará los 200 millones de metros cúbicos de almacenamiento, fortaleciendo sustancialmente la seguridad en el abastecimiento de agua potable para toda el área metropolitana.

El proyecto cuenta con un respaldo financiero de 130 millones de dólares, provenientes de un préstamo otorgado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Según las previsiones oficiales, el inicio de las obras está proyectado para los primeros meses de 2027 y demandará un plazo de ejecución estimado en 30 meses, período durante el cual se generarán alrededor de 700 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos.