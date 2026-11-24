El proceso para concretar una de las obras de infraestructura hídrica más relevantes del país dio un paso decisivo este lunes, luego de que Obras Sanitarias del Estado (OSE) confirmara que cuatro grupos empresariales superaron la etapa de precalificación y presentaron formalmente sus ofertas para la construcción de la represa sobre el arroyo Casupá. Los oferentes en carrera son los consorcios CCCC–YREC–Impacto, Consorcio Casupá (integrado por Sinohydro 10 y Grinor), Rovella–CVC y el Consorcio Constructor de Presas Uruguay (conformado por Traxpalco, Berkes y Toniolo Busnello).
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De acuerdo con el cronograma establecido por el organismo estatal, el proceso licitatorio continuará de inmediato con instancias de transparencia y control entre los participantes. Este martes 24, los representantes de las cuatro firmas habilitadas podrán tomar vista de las distintas propuestas presentadas. A partir del miércoles 25, se abrirá un plazo de 48 horas para que los oferentes realicen las observaciones que consideren pertinentes, paso previo a que los equipos técnicos de OSE inicien el análisis detallado y la evaluación de cada oferta.
No obstante, el avance hacia la adjudicación definitiva de la obra —que incluye tanto el embalse principal sobre el arroyo Casupá como sus infraestructuras anexas— mantiene una condición excluyente: la obtención de la autorización ambiental correspondiente por parte del Ministerio de Ambiente. Este aval regulatorio es indispensable antes de firmar el contrato y dar luz verde al despliegue en el terreno.
118 millones de metros cúbicos de agua dulce bruta
En términos estratégicos, la represa se ubicará en el límite departamental entre Florida y Lavalleja, dentro de la cuenca del río Santa Lucía, y transformará la capacidad de reserva hídrica del país. El nuevo embalse aportará 118 millones de metros cúbicos de agua dulce bruta, cifra que se sumará a los 85 millones de metros cúbicos que actualmente reúnen las represas de Paso Severino y Canelón Grande en conjunto. De este modo, el sistema superará los 200 millones de metros cúbicos de almacenamiento, fortaleciendo sustancialmente la seguridad en el abastecimiento de agua potable para toda el área metropolitana.
El proyecto cuenta con un respaldo financiero de 130 millones de dólares, provenientes de un préstamo otorgado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Según las previsiones oficiales, el inicio de las obras está proyectado para los primeros meses de 2027 y demandará un plazo de ejecución estimado en 30 meses, período durante el cual se generarán alrededor de 700 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos.