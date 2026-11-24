Moyano y su historial

El historial y el alcance operativo del detenido dan cuenta de una red con ramificaciones tanto nacionales como internacionales. Moyano, quien cuenta con antecedentes penales por lesiones graves, porte de arma de fuego y receptación, fue capturado por los delitos de tráfico de estupefacientes, tráfico de armas y lavado de activos, quedando de inmediato a disposición de la Fiscalía. Al momento de su detención, residía en las proximidades de la Barra de Carrasco, una zona cercana al lugar donde días atrás también había sido atrapado "El Meo", otro narcotraficante vinculado al barrio Marconi.

Las investigaciones policiales determinaron que el grupo criminal se dedicaba al ingreso de cargamentos de droga por vía terrestre mediante camiones procedentes de Paraguay, Bolivia y Argentina. Asimismo, los investigadores lograron establecer nexos directos entre Moyano y otros referentes del hampa local, tales como Javier Rocha —quien actualmente cumple prisión tras liderar un clan familiar en el barrio La Teja— y Sebastián Pereira, alias "Gordo Seba", conocido por mantener un violento enfrentamiento con la banda de "Los Puglia" en la zona de Villa Española.

El éxito de la Operación Aruba fue resultado de un trabajo interinstitucional liderado por la Brigada Departamental Antidrogas, enfocada en los delitos de narcotráfico y lavado de activos, en estrecha coordinación con la Fiscalía. Para ejecutar los 25 procedimientos, se desplegó un importante aparato táctico que contó con la participación de la Guardia Republicana, la Dirección General de Operaciones Especiales (DIGOE) y la Unidad Aérea de la Policía Nacional.