Plan de contingencia

De cara al aumento de la demanda habitual de diciembre, la Intendencia prepara un plan de contingencia que incluye la posible contratación puntual de empresas privadas. Bergara subrayó que esta alternativa no implica privatizar el servicio ni reemplazar a los funcionarios municipales, sino contar con un respaldo necesario en caso de que los recursos propios resulten insuficientes durante las fiestas de fin de año.

La necesidad de recurrir a apoyo externo responde a los tiempos de renovación de la flota. Actualmente, la comuna cuenta con 46 camiones recolectores —34 de ellos con la inspección técnica vigente— y opera con unas 25 unidades diarias. Si bien ya se adjudicó una licitación para incorporar 20 nuevos camiones, en el marco de un plan que prevé adquirir más de 70 vehículos en el quinquenio, los trámites administrativos y aduaneros impedirán que lleguen antes de fin de año.

En el plano laboral, Bergara aclaró que no existe un conflicto formalmente declarado con Adeom, aunque reconoció medidas gremiales y un escenario de preconflicto. Asimismo, rechazó la denuncia del sindicato ante la Inspección General del Trabajo por presunta persecución sindical, afirmando que la administración no recibió información concreta sobre tales episodios y que garantiza plenamente la actividad gremial. Con este panorama, el jefe comunal reafirmó que la prioridad inmediata es normalizar las frecuencias de recolección para evitar nuevos desbordes en el cierre del año.