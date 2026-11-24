El intendente de Montevideo, Mario Bergara, reconoció que el servicio de recolección de residuos atravesó jornadas de funcionamiento deficiente, aunque aseguró que la operativa comenzó a estabilizarse. Durante una rueda de prensa realizada el lunes 23 de noviembre, el jerarca calificó como "mediocre" el estado que exhibió durante varios días el mapa municipal de monitoreo de contenedores, pero destacó que los indicadores favorables —identificados con los colores verde y amarillo— volvieron a predominar en el sistema de seguimiento.
Montevideo
Bergara admitió fallas en la recolección de residuos y anuncia refuerzos privados
La contratación de empresas privadas no implica privatizar el servicio, sino contar con un respaldo necesario, aseguró el jerarca.