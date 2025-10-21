Bergara cumple uno de sus objetivos: Montevideo suma 50 ómnibus eléctricos

El transporte público de Montevideo incorporó 50 nuevos ómnibus eléctricos de la empresa Cutcsa. La medida forma parte de los objetivos fijados por el intendente Mario Bergara y su equipo de gobierno, orientados a “promover modos de transporte eficientes y modernizar la flota del transporte público”, continuando el proceso de transición hacia energías limpias.
Desde la IM, informaron que las nuevas unidades, de fabricación china y marca BYD, fueron adquiridas a través del Fondo de Financiamiento para el Transporte Público que la Intendencia de Montevideo (IM) lanzó en febrero de 2024.
¿Cómo son los nuevos ómnibus?
Los nuevos vehículos cumplen con el estándar europeo y ofrecen diversas mejoras para las personas usuarias. Son 100% accesibles gracias a su piso bajo, no generan emisiones contaminantes y reducen significativamente el ruido urbano. Además, están equipados con aire acondicionado, conexión wifi, puertos USB en los asientos y pasamanos, y pantallas que anuncian de forma visual y auditiva la próxima parada.
Desde la comuna destacaron que este recambio de flota “genera importantes impactos ambientales, aportando a los compromisos asumidos por el país para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero”. Con esta incorporación, Montevideo alcanza los 177 ómnibus eléctricos sobre un total de 1.547 que circulan en la capital. Cutcsa prevé sumar 60 unidades más en los próximos meses, lo que permitirá superar los 200 coches eléctricos en servicio.
Cada ómnibus eléctrico sustituye un consumo estimado de 31.000 litros de gasoil por año, lo que se traduce en una reducción de 85 toneladas de dióxido de carbono anuales por vehículo.
Las nuevas unidades, con baterías de 385 kW, alcanzan autonomías de alrededor de 300 kilómetros, lo que permite su integración plena a todas las líneas actuales y la creación de recorridos 100% eléctricos en todos los barrios de la ciudad.