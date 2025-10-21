Bergara cumple uno de sus objetivos: Montevideo suma 50 ómnibus eléctricos

Desde la comuna destacaron que este recambio de flota “genera importantes impactos ambientales, aportando a los compromisos asumidos por el país para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero”. Con esta incorporación, Montevideo alcanza los 177 ómnibus eléctricos sobre un total de 1.547 que circulan en la capital. Cutcsa prevé sumar 60 unidades más en los próximos meses, lo que permitirá superar los 200 coches eléctricos en servicio.

Cada ómnibus eléctrico sustituye un consumo estimado de 31.000 litros de gasoil por año, lo que se traduce en una reducción de 85 toneladas de dióxido de carbono anuales por vehículo.

Las nuevas unidades, con baterías de 385 kW, alcanzan autonomías de alrededor de 300 kilómetros, lo que permite su integración plena a todas las líneas actuales y la creación de recorridos 100% eléctricos en todos los barrios de la ciudad.