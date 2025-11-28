Bergara y la restructura en TV Ciudad: "Los cambios no responden a un ajuste financiero"

“Lo que sí está cayendo son contratos asociados a programas y ciclos específicos”, aclaró.

Contratos que finalizan

Precisó que el director “ha planteado que los contratos que finalizan corresponden a profesionales en ciclos que se van a cerrar, los cuales terminarán en 2025. Además, cabe recordar que una parte de los trabajadores de TV Ciudad opera a través de un fideicomiso conformado al inicio del canal, donde las relaciones se rigen por el derecho privado y generalmente están asociadas a ciclos y programas concretos”.

Respecto a la preocupación entre los trabajadores sobre la continuidad de su relación laboral, estimó que la mayoría la mantendrá.

Sin cambios informativos

Tras recordar que en el periodo pasado, TV Ciudad adquirió una preponderancia pública y niveles de rating, enfocándose en temas periodísticos, análisis políticos y la realidad, sostuvo que la nueva visión “no implica un abandono del enfoque informativo”. “La apuesta se mantiene”, subrayó. Y agregó que “de ninguna manera se socavará el carácter periodístico del canal”.

“El compromiso es seguir mostrando una sensibilidad distinta a la de los medios dominantes, sentenció el intendente capitalino.