La reciente polémica generada por las noticias sobre cambios en TV Ciudad no está vinculada a las medidas de ordenamiento financiero implementadas por la Intendencia de Montevideo (IM), afirmó el intendente de Montevideo, Mario Bergara. Explicó que obedecen a una visión de nueva programación y de nuevo funcionamiento impulsada por el actual director del canal, José María Ciganda.
aclarando
Bergara y la restructura en TV Ciudad: "Los cambios no responden a un ajuste financiero"
El intendente de Montevideo, Mario Bergara, rechazó de plano que la restructura en TV Ciudad sea consecuencia del reordenamiento financiero de la comuna.