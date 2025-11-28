Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política

aclarando

Bergara y la restructura en TV Ciudad: "Los cambios no responden a un ajuste financiero"

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, rechazó de plano que la restructura en TV Ciudad sea consecuencia del reordenamiento financiero de la comuna.

Bergara explicó los cambios en TV Ciudad.

Bergara explicó los cambios en TV Ciudad.

 Captura de pantalla.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Fabián Tapia

La reciente polémica generada por las noticias sobre cambios en TV Ciudad no está vinculada a las medidas de ordenamiento financiero implementadas por la Intendencia de Montevideo (IM), afirmó el intendente de Montevideo, Mario Bergara. Explicó que obedecen a una visión de nueva programación y de nuevo funcionamiento impulsada por el actual director del canal, José María Ciganda.

Entrevistado en Legítima Defensa (el streaming de Caras y Caretas), Bergara precisó que Ciganda “goza de total libertad y apoyo por parte de la Intendencia, la cual no se involucra en cuestiones de gestión, programación, o tono informativo del canal. Este proceso no responde a ninguna lógica de ordenamiento financiero ni de ajuste, y no debe ser comparado con situaciones donde se aduce que el medio estaba dando pérdidas”.

Sobre la naturaleza de las relaciones laborales dentro de TV Ciudad, explicó que la mayoría de los trabajadores son funcionarios y funcionarias de la Intendencia, ya que en la administración anterior “se llevó a cabo una presupuestación masiva. Estos empleados mantienen su relación funcional con la Intendencia en las condiciones que ya tenían”.

“Lo que sí está cayendo son contratos asociados a programas y ciclos específicos”, aclaró.

Contratos que finalizan

Precisó que el director “ha planteado que los contratos que finalizan corresponden a profesionales en ciclos que se van a cerrar, los cuales terminarán en 2025. Además, cabe recordar que una parte de los trabajadores de TV Ciudad opera a través de un fideicomiso conformado al inicio del canal, donde las relaciones se rigen por el derecho privado y generalmente están asociadas a ciclos y programas concretos”.

Respecto a la preocupación entre los trabajadores sobre la continuidad de su relación laboral, estimó que la mayoría la mantendrá.

Sin cambios informativos

Tras recordar que en el periodo pasado, TV Ciudad adquirió una preponderancia pública y niveles de rating, enfocándose en temas periodísticos, análisis políticos y la realidad, sostuvo que la nueva visión “no implica un abandono del enfoque informativo”. “La apuesta se mantiene”, subrayó. Y agregó que “de ninguna manera se socavará el carácter periodístico del canal”.

“El compromiso es seguir mostrando una sensibilidad distinta a la de los medios dominantes, sentenció el intendente capitalino.

Dejá tu comentario

Te puede interesar