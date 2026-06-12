Bianchi arremetió contra ediles blancos y quiere sancionarlos severamente

“Lo tomo como una victoria política, sí, porque logramos el resultado, que es político y que nos va a permitir generar mejores políticas”, expresó el jefe comunal.

El intendente sostuvo además que existían sectores opositores que mantenían una postura contraria a la iniciativa y consideró que, de no haberse aprobado, “hubiera sido una pérdida para la ciudadanía”.

La más dura sanción

Luego de que el directorio del Partido Nacional (PN) decidiera enviar a la Comisión de Ética el caso delos dos ediles que apoyaron los fideicomisos de la Intendencia de Montevideo, en filas blancas el tema sigue en el tapete, y las críticas no amainan.

Por ejemplo, la senadora blanca Graciela Bianchi, dijo a La Diaria que a ambos ediles “hay que sancionarlos severamente”, porque “una cosa es colaborar y otra es rendirse”. “Para mí, la actitud es rechazable totalmente, así no se hace política, porque aumentar el endeudamiento de Montevideo es falto de ética y de moral, sobre todo porque van 40 años de un gobierno que no hizo absolutamente nada”, subrayó.

Bianchi agregó que el gobierno de FA en Montevideo no hizo “nada más que destruir la ciudad”; por lo tanto, la administración de la capital no merece su respeto y mucho menos su apoyo. Por último, consultada sobre cuál debería ser la sanción, Bianchi contestó: “No sé, yo no soy la que va a determinar la sanción. Para mí, es como que no son blancos”.