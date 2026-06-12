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Política

Con los tapones de punta

Bianchi arremetió contra ediles blancos y quiere sancionarlos severamente

"La actitud es rechazable totalmente, así no se hace política, porque aumentar el endeudamiento de Montevideo es falto de ética y de moral", dijo Bianchi.

La senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi.

La senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
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La decisión de los ediles de la lista 22 del Partido Nacional de prestarle los votos al oficialismo para lograr los fideicomisos que permitan realizar obras en Montevideo, sigue generando polémica. Es más, la senadora Graciela Bianchi fue muy dura con los dos blancos que votaron los préstamos.

Por su parte el intendente de Montevideo, Mario Bergara, destacó la aprobación de un financiamiento por 260 millones de dólares destinado a ejecutar las prioridades de su plan de gobierno, una iniciativa que contó con el respaldo de cuatro ediles de la oposición.

Tras alcanzar los votos necesarios, Bergara señaló que el resultado representa una “victoria política” porque permitirá avanzar en diferentes proyectos para el departamento.

“Lo tomo como una victoria política, sí, porque logramos el resultado, que es político y que nos va a permitir generar mejores políticas”, expresó el jefe comunal.

El intendente sostuvo además que existían sectores opositores que mantenían una postura contraria a la iniciativa y consideró que, de no haberse aprobado, “hubiera sido una pérdida para la ciudadanía”.

La más dura sanción

Luego de que el directorio del Partido Nacional (PN) decidiera enviar a la Comisión de Ética el caso delos dos ediles que apoyaron los fideicomisos de la Intendencia de Montevideo, en filas blancas el tema sigue en el tapete, y las críticas no amainan.

Por ejemplo, la senadora blanca Graciela Bianchi, dijo a La Diaria que a ambos ediles “hay que sancionarlos severamente”, porque “una cosa es colaborar y otra es rendirse”. “Para mí, la actitud es rechazable totalmente, así no se hace política, porque aumentar el endeudamiento de Montevideo es falto de ética y de moral, sobre todo porque van 40 años de un gobierno que no hizo absolutamente nada”, subrayó.

Bianchi agregó que el gobierno de FA en Montevideo no hizo “nada más que destruir la ciudad”; por lo tanto, la administración de la capital no merece su respeto y mucho menos su apoyo. Por último, consultada sobre cuál debería ser la sanción, Bianchi contestó: “No sé, yo no soy la que va a determinar la sanción. Para mí, es como que no son blancos”.

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