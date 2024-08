Bianchi aseguró que va a seguir publicando "noticias falsas"

Habló Bianchi

La senadora nacionalista Graciela Bianchi habló sobre las "fake news" que ha compartido en sus redes sociales y aseguró que "se sacaron de contexto" algunos titulares. "Manipular la información es noticia falsa", afirmó.

"Cuando toco determinadas cosas, doy en el clavo y hiero intereses, ahí reaccionan con todos sus operadores. Cuando pasa eso quiere decir que cumplí el objetivo", expresó la legisladora en un video.

La semana pasada, Bianchi reconoció que fue "a propósito" la publicación que hizo en sus redes sociales de una noticia falsa respecto a una supuesta declaración del senador del Frente Amplio Oscar Andrade sobre Venezuela. El legislador nunca dijo la frase que ahí se le atribuía.

"Me causó gracia. ¿Ustedes creen que yo no me di cuenta que era una página trucha de El País? ¿Se creen que soy boba? No soy boba, los tontos e imberbes son los que repiten las mismas cosas", afirmó.

En ese sentido, afirmó que el Partido Comunista y el Movimiento de Liberación Nacional (MLN) - Tupamaros "defienden al régimen de (Nicolás) Maduro y eso no es una noticia falsa".

"Se me adjudican noticias falsas. Parecen tontos, imberbes, repiten siempre lo mismo y hay periodistas que se dicen cultos, en este país sobran los dedos de una mano para tener periodistas en serio. Noticia falsa es lo que hizo Donald Trump para ganar las elecciones o lo que pasó con el Brexit en Inglaterra. ¡No sean imberbes, no sean aldeanos!", dijo la senadora.

A su vez, se refirió a la publicación que hizo en noviembre de 2023 que incluía la foto de un supuesto médico del Hospital del Cerro, que en realidad mostraba la imagen de un actor porno: "Qué sé yo que era un actor porno, era absolutamente lógico cuando todo el mundo atacaba (al hospital). Y lo siguen haciendo, la izquierda antidemocrática sigue atacando al Hospital del Cerro. De repente los que saben que es un actor porno se dedican a la pornografía. ¿En qué perjudico a la opinión público con eso?", se cuestionó.

La senadora aseguró que va a seguir compartiendo "noticias falsas". "No lo digo en inglés, no estoy en esas tonterías", concluyó.