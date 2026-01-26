Heber y la autocrítica del Partido Nacional: "El responsable más grande es el candidato"

En ese sentido, sostuvo que no quieren "seguir eternamente" en un proceso de autocrítica: "La autocrítica se hizo, se escuchó a los compañeros, pudieron hablar, decir sus cosas, y hay un informe", añadió Heber, en referencia al documento de autocrítica del directorio.

"No coincidimos con las conclusiones de ese informe, ni con muchas de las cosas que se dicen, pero seguir discutiendo ese informe llevaría alargar algo que nosotros ya no lo podemos cambiar, que es el resultado electoral", sostuvo el dirigente.

"Perdimos", sentenció, y añadió: "Acá el responsable mas grande de la pérdida es el candidato, punto, es el responsable mas grande".

Heber explicó la situación con una metáfora futbolera: "Estamos en una final, se comete un penal, y va a patear el penal una persona que determina si ganamos o no, y le erra al arco, la tira a la tribuna".

"¿Qué se pretende? ¿Que la tribuna partidaria de ese cuadro no lo responsabilice? Claro que sí, la gente va a estar enojada porque tuvo la oportunidad de patear al arco y darnos el campeonato y le erra al arco", continuó ejemplificando Heber.

"Hay uno que patea", prosiguó. "Si el cuadro jugó bien o jugó mal, esa es otra historia".

¿Qué dice la autocrítica del Partido Nacional?

En la autocrítica del PN se afirma que la administración de Luis Lacalle Pou “fue un gobierno valiente”, porque “se animó a hacer reformas de fondo”, aunque “quizás no todas las que el electorado coalicionista exigía”. “En ese sentido nos faltó pedagogía política para comunicar los motivos de las velocidades de los cambios, condicionados por la pandemia de covid-19 y la sequía extrema, entre otras razones”, se apunta en el informe.

De todos modos, en el documento también se señala que durante la última campaña electoral el partido no fue capaz de “escuchar con la profundidad necesaria” y “faltó sintonía con algunas preocupaciones que fueron creciendo”, como, por ejemplo, “las dificultades de la clase media, la situación de los jubilados y especialmente las políticas de las fronteras, donde, si bien hubo avances, no supimos interpretar el sentir profundo de cómo seguir”.

“Nos costó sintetizar el rumbo, narrarlo con claridad y comunicar propuestas concretas. Teníamos un gran programa de gobierno y un equipo técnico sólido, pero sin una traducción política que conectara emocionalmente con la ciudadanía. Escuchar no es sólo oír: es comprender el estado de ánimo del país”, se resalta en la autocrítica.

Ya en la campaña electoral, en el informe se sostiene que “hubo decisiones ambiguas y fallos de diagnóstico”. En particular, se apunta que “el uso del tiempo y el acercamiento territorial fueron deficientes”, mientras que “la comunicación se centró, fundamentalmente al inicio, en medios tradicionales” y “la innovación llegó tarde y no logró consolidarse”.

Con respecto a la fórmula presidencial, se señala que la elección de Valeria Ripoll como candidata a la vicepresidencia intentó “hacer una propuesta más amplia y abarcativa”, basada en la “llegada” de la exdirigente sindical con los “sectores postergados”. “El error estuvo en que no supimos construir correctamente el proceso de esa elección. Faltó preparación política interna, faltó escucha hacia los sectores y dirigentes. El anuncio se sintió sorpresivo y sin tiempo para madurar su significado dentro del partido”, se señala.