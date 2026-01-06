Bianchi pide un llamado de atención a Salle por expresiones de "ideología nazi"

La senadora nacionalista hizo alusión al artículo 115 de la Constitución de la República que establece que “cada cámara puede corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio de las mismas, por dos tercios de votos del total de sus componentes”.

En esa línea, por igual número de votos el legislador podrá ser removido “por imposibilidad física o incapacidad mental superviniente a su incorporación, o por actos de conducta que le hicieren indigno de su cargo, después de su proclamación”, dice la ley. Con la mayoría de los votos obtenidos, el Parlamento podrá admitir “renuncias voluntarias”.

En julio de 1941, recordó Óscar Bottinelli en diálogo con el portal de Factum, se produjo el desafuero de Alejandro Kayel, un diputado de ideología nazi por el delito de imprenta; es decir, el legislador colorado fue desaforado por sus opiniones.

Kayel dirigía Libertad un semanario pronazi, que era una réplica del semanario antisemita alemán Deuscher Wasch y fue clausurado por el gobierno.