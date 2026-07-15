Ministerio de Vivienda invertirá 300 millones de dólares en hogares con precariedad habitacional

El director nacional de Integración Social y Urbana, Pablo Cresci, señaló que la planificación para este período contempla obras en ejecución para 7.442 hogares, 1.933 hogares con intervenciones ya finalizadas y otros 1.396 con proyectos que se encuentran en etapa de formulación.

Además, destacó la importancia de los acuerdos con los gobiernos departamentales para ampliar el alcance de las políticas públicas. "El trabajo conjunto con las intendencias nos permite llegar de manera más rápida y eficiente a las familias que más necesitan una respuesta del Estado. Cada convenio fortalece la presencia del ministerio en el territorio y multiplica la capacidad de respuesta frente a las distintas realidades habitacionales", afirmó.

En cuanto al balance de 2025, Cresci indicó que, en la línea de construcción de viviendas para familias en situación de extrema vulnerabilidad, se terminaron 174 soluciones habitacionales y otras 115 permanecen en ejecución. A su vez, en los programas de mejoramiento de viviendas existentes se completaron 249 intervenciones y continúan en obra otras 243.

Respecto a las acciones de mejoramiento barrial e integración social y urbana, informó que durante este año finalizaron proyectos que beneficiaron a 661 hogares, mientras que existen intervenciones en ejecución para 3.948 hogares y otras iniciativas, que abarcan a 4.431 hogares, permanecen en fase de formulación.

"La población que más necesita del Estado"

Por su parte, la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, sostuvo que estos convenios buscan facilitar el acceso de la población más vulnerable a las herramientas disponibles en la cartera. "Estos convenios están dirigidos a la población que más necesita de la presencia y de la gestión del Estado", expresó.

La secretaria de Estado agregó que el objetivo es poner a disposición de las intendencias todos los instrumentos con que cuenta el ministerio para responder a las necesidades habitacionales de cada territorio. "Poner a disposición todas las herramientas que tiene el ministerio para atender a la población que más requiere nuestra presencia es una alegría y una satisfacción", manifestó.

Paseyro también señaló que el enfoque de las políticas habitacionales apunta a mejorar las condiciones de vida de las personas. "Cuando hablamos de asentamientos no queremos focalizarnos en cuántos asentamientos va a haber al final de la gestión, sino en cómo les vamos cambiando la vida a las personas que viven allí y a cuántos hogares podemos llegar como ministerio trabajando junto a las intendencias", afirmó.