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Política Tamara Paseyro |

Convenios con intendencias

Ministerio de Vivienda invertirá 300 millones de dólares en hogares con precariedad habitacional

"No queremos focalizarnos en cuántos asentamientos va a haber al final de la gestión, sino en cómo les vamos cambiando la vida a las personas que viven allí", expresó la ministra de Vivienda, Tamara Paseyro.

Ministra de Vivienda, Tamara Paseyro.&nbsp;

Ministra de Vivienda, Tamara Paseyro. 

 Dante Fernandez / FocoUy
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El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) informó que proyecta ejecutar una inversión "histórica" cercana a los US$ 300 millones entre 2025 y lo que resta de 2026 para atender asentamientos y hogares en situación de precariedad sociohabitacional.

Como parte de esa estrategia, el MVOT ya concretó convenios con las intendencias de Tacuarembó, Rivera, Artigas, Lavalleja, Rocha, Cerro Largo, Colonia, Florida, Soriano y Río Negro, con la intención de extender estos acuerdos al resto de los departamentos antes de finalizar el año y alcanzar así a las 19 intendencias del país.

Planificación de obras

Los convenios se desarrollan en el marco del Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat, aprobado por la Ley de Presupuesto, y habilitan la implementación de distintas herramientas para abordar la problemática habitacional. Entre ellas figuran programas de construcción de viviendas para familias en situación de extrema vulnerabilidad, mejoras de viviendas existentes, atención de emergencias habitacionales, iniciativas de integración social y urbana, mejoramiento barrial y propuestas dirigidas a colectivos específicos, como mujeres jefas de hogar.

El director nacional de Integración Social y Urbana, Pablo Cresci, señaló que la planificación para este período contempla obras en ejecución para 7.442 hogares, 1.933 hogares con intervenciones ya finalizadas y otros 1.396 con proyectos que se encuentran en etapa de formulación.

Además, destacó la importancia de los acuerdos con los gobiernos departamentales para ampliar el alcance de las políticas públicas. "El trabajo conjunto con las intendencias nos permite llegar de manera más rápida y eficiente a las familias que más necesitan una respuesta del Estado. Cada convenio fortalece la presencia del ministerio en el territorio y multiplica la capacidad de respuesta frente a las distintas realidades habitacionales", afirmó.

En cuanto al balance de 2025, Cresci indicó que, en la línea de construcción de viviendas para familias en situación de extrema vulnerabilidad, se terminaron 174 soluciones habitacionales y otras 115 permanecen en ejecución. A su vez, en los programas de mejoramiento de viviendas existentes se completaron 249 intervenciones y continúan en obra otras 243.

Respecto a las acciones de mejoramiento barrial e integración social y urbana, informó que durante este año finalizaron proyectos que beneficiaron a 661 hogares, mientras que existen intervenciones en ejecución para 3.948 hogares y otras iniciativas, que abarcan a 4.431 hogares, permanecen en fase de formulación.

"La población que más necesita del Estado"

Por su parte, la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, sostuvo que estos convenios buscan facilitar el acceso de la población más vulnerable a las herramientas disponibles en la cartera. "Estos convenios están dirigidos a la población que más necesita de la presencia y de la gestión del Estado", expresó.

La secretaria de Estado agregó que el objetivo es poner a disposición de las intendencias todos los instrumentos con que cuenta el ministerio para responder a las necesidades habitacionales de cada territorio. "Poner a disposición todas las herramientas que tiene el ministerio para atender a la población que más requiere nuestra presencia es una alegría y una satisfacción", manifestó.

Paseyro también señaló que el enfoque de las políticas habitacionales apunta a mejorar las condiciones de vida de las personas. "Cuando hablamos de asentamientos no queremos focalizarnos en cuántos asentamientos va a haber al final de la gestión, sino en cómo les vamos cambiando la vida a las personas que viven allí y a cuántos hogares podemos llegar como ministerio trabajando junto a las intendencias", afirmó.

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