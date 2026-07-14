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Política Carlos Negro |

con prisión preventiva

Imputaron por un delito de atentado al hombre que amenazó al ministro Carlos Negro

El hombre que amenazó de muerte al ministro del Interior, Carlos Negro, deberá guardar prisión preventiva por 120 días mientras se procesa la investigación.

El hombre que amenazó a Negro dijo ser un bromista.

El hombre que amenazó a Negro dijo ser un "bromista".

 Dante Fernandez / FocoUy
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La Justicia imputó al hombre que amenazó al ministro del Interior, Carlos Negro, mediante una llamada al 911. Las autoridades señalaron que se trató de “un bromista” y que no se relaciona con ninguna banda delictiva. Las llamadas se hicieron este fin de semana al número oficial de la Policía y señalaban que el ministro iba a ser asesinado.

Según informó Subrayado (Canal 10), la investigación fue formalizada por la presunta comisión de un delito de atentado agravado y el hombre deberá ir a prisión preventiva por 120 días.

El pasado sábado, el 911 recibió una llamada en la que se amenazó de muerte al ministro del Interior. Dijeron que lo tenían "controlado" y que lo matarían.

Las llamadas fueron realizadas desde la zona de Barros Blancos, en Canelones, donde este domingo, a menos de 24 horas de recibida la amenaza, la Policía hizo un allanamiento y detuvo a un hombre de 30 años, sin antecedentes penales, que ahora fue imputado.

Hombre sin antecedentes

Fuentes de la investigación indicaron que no existían elementos que vincularan al detenido con organizaciones criminales y que, hasta el momento, la principal hipótesis era que las amenazas fueron realizadas como una "broma de mal gusto". El individuo no cuenta con antecedentes.

El hombre confesó haber sido quien llamó. Además, dijo que consumió drogas y llamó al servicio de emergencias.

La Policía allanó la vivienda del hombre donde fueron incautados celulares y no se hallaron armas.

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