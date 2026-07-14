La Justicia imputó al hombre que amenazó al ministro del Interior, Carlos Negro, mediante una llamada al 911. Las autoridades señalaron que se trató de “un bromista” y que no se relaciona con ninguna banda delictiva. Las llamadas se hicieron este fin de semana al número oficial de la Policía y señalaban que el ministro iba a ser asesinado.
con prisión preventiva
Imputaron por un delito de atentado al hombre que amenazó al ministro Carlos Negro
El hombre que amenazó de muerte al ministro del Interior, Carlos Negro, deberá guardar prisión preventiva por 120 días mientras se procesa la investigación.