Graciela Bianchi en conferencia de prensa: "Hay que cerrar TV Ciudad"

La expresión quedó registrada por las cámaras presentes en la conferencia y se produjo antes de que los dirigentes continuaran respondiendo sobre la postura de la Coalición Republicana respecto al proyecto presupuestal.

El mensaje de la coalición sobre la Rendición de Cuentas

En la conferencia, la oposición ratificó que no acompañará en términos generales la Rendición de Cuentas impulsada por el gobierno, al considerar que la iniciativa presenta problemas de financiamiento y cuestionamientos sobre la asignación de recursos.

Los legisladores adelantaron que analizarán el articulado durante el tratamiento parlamentario y que podrían acompañar algunos artículos en particular, aunque mantendrán su rechazo al proyecto en su conjunto.