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Política Graciela Bianchi | Rendición de Cuentas |

Censuradora serial

Graciela Bianchi en conferencia de prensa: "Hay que cerrar TV Ciudad"

La frase de la senadora Graciela Bianchi surgió luego tras una pregunta de un periodista de TV Ciudad sobre la decisión de la Coalición Republicana de no votar la Rendición de Cuentas.

Graciela Bianchi, diputada del Partido Nacional.&nbsp;

Graciela Bianchi, diputada del Partido Nacional. 

 Dante Fernandez / FocoUy
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Durante la rueda de prensa, el periodista de TV Ciudad, José María Caraballo, consultó a los legisladores si la decisión de no votar la Rendición de Cuentas no implicaba, de alguna manera, "darle la espalda a la gente".

Mientras algunos de los presentes reaccionaron con risas ante la pregunta, la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, intervino desde la mesa y gritó: "Hay que cerrar TV Ciudad".

La expresión quedó registrada por las cámaras presentes en la conferencia y se produjo antes de que los dirigentes continuaran respondiendo sobre la postura de la Coalición Republicana respecto al proyecto presupuestal.

El mensaje de la coalición sobre la Rendición de Cuentas

En la conferencia, la oposición ratificó que no acompañará en términos generales la Rendición de Cuentas impulsada por el gobierno, al considerar que la iniciativa presenta problemas de financiamiento y cuestionamientos sobre la asignación de recursos.

Los legisladores adelantaron que analizarán el articulado durante el tratamiento parlamentario y que podrían acompañar algunos artículos en particular, aunque mantendrán su rechazo al proyecto en su conjunto.

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