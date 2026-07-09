La Coalición Republicana anunció este jueves, tras una reunión de legisladores en el Parlamento, que no acompañará en general el proyecto de Rendición de Cuentas enviado por el Poder Ejecutivo. La definición fue comunicada en una conferencia de prensa en la que participaron diputados y senadores de los partidos que integran la oposición.
Censuradora serial
Graciela Bianchi en conferencia de prensa: "Hay que cerrar TV Ciudad"
La frase de la senadora Graciela Bianchi surgió luego tras una pregunta de un periodista de TV Ciudad sobre la decisión de la Coalición Republicana de no votar la Rendición de Cuentas.