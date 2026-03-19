BID estima que acuerdo UE-Mercosur acelerará la economía uruguaya en 1,9 %

El estudio toma como escenario de base los últimos indicadores macroeconómicos completos disponibles que corresponden al año 2023.

Economía uruguaya ganaría

Según el estudio, en los próximos 15 años Uruguay ganaría entre U$S 13.000 y 25.000 millones producto del acuerdo y sus beneficios asociados.

Durante la presentación, Giordano destacó que a través del acuerdo, los países del Mercosur deberán adaptarse a una serie de estándares internacionales exigidos por la UE, que van a tener un impacto positivo sobre la productividad, y por ende en el crecimiento de la economía.

Uruguay es el país del Mercosur que más gana con el acuerdo en términos relativos. El PIB crecería 1,9 puntos porcentuales más de lo que estaría creciendo al día de hoy. El consumo se incrementa 2,5%, el desempleo se reduciría 2,0%, y la pobreza bajaría 8,4%

Además, el acuerdo va a traer un aumento exponencial en la inversión directa europea en Uruguay, aseguró el experto, que citó el caso de México, donde el stock de inversión proveniente de ese continente ha crecido más de un 800% desde el año 2000, cuando se firmó el tratado de libre comercio entre México y la UE.

Asimismo, los nuevos estándares de producción que deberán incorporar Uruguay y sus socios del Mercosur (Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay) abren la puerta a inversiones de otros orígenes y acceso a más mercados internacionales como los de Asia, apuntó el economista.

Por otro lado, Giordano destacó que la tasa de pobreza bajaría cuatro veces más en términos relativos que lo que lo hace hoy.

"Los sectores que van a estar estimulados por el acuerdo, son intensivos en empleo y particularmente de la población más empobrecida. Pero lo más importante quizás es el abaratamiento de la canasta de consumo para los hogares. Por eso el impacto de la pobreza es tan importante", sostuvo Giordano.

Ganadores y perdedores

Los sectores de la economía uruguaya que más se verán beneficiados con la reducción arancelaria son el ganadero, el complejo sojero y la industria química, destaca el informe del BID.

Entre los más perjudicados estará el sector vitivinícola, la producción de equipamiento y maquinaria, y el sector lácteo, tres rubros donde Europa destaca en el mundo.

Giordano hizo referencia específicamente al sector lácteo uruguayo que ha denunciado que el acuerdo agravará las condiciones de competencia en Brasil, su principal destino de exportación, donde productos europeos de alta calidad comenzarán a entrar sin aranceles.

Según el economista, ese escenario se verá suavizado porque la economía de Brasil también crecerá y va a demandar más productos uruguayos a raíz del acuerdo.

Los sectores que van a estar estimulados por el acuerdo, son intensivos en empleo y particularmente de la población más empobrecida. Pero lo más importante quizás es el abaratamiento de la canasta de consumo para los hogares

Además dijo que si el sector lácteo mejora su competitividad podrá acceder a mayores oportunidades de negocio.

Por su lado, el jefe de la Unidad de Integración Regional del BID, Pablo García, destacó que la desgravación arancelaria es "asimétrica" en términos favorables al Mercosur.

"Esto le da una oportunidad a algunos sectores para poder ajustarse al impacto que va a tener el acuerdo. Y eso es una muy buena noticia. El 1 de mayo, el 14,1% de los aranceles del Mercosur van a converger a cero, mientras que en el caso de la UE la desgravación va a ser de 74%. Y tenemos un período de hasta 10 años para que el Mercosur llegue a 72% y la Unión Europea a 92%. Es decir que los beneficios de la desgravación en Europa para el Mercosur van a ser inmediatos", valoró García.

Previo al acuerdo

El economista agregó que antes del acuerdo, el Mercosur tenía acceso preferencial al 7,7% del PIB del mundo, pero a partir del tratado accederá sin barreras al 19,4% del PIB global.

Por su parte, el canciller Mario Lubetkin resaltó que el estudio genera "optimismo" por el crecimiento de la economía y la reducción de la pobreza.

"Ahora hay que trabajar con los sectores que se van a ver beneficiados y sobre todo con aquellos sectores que pueden verse perjudicados", dijo el canciller.

Esta semana los países del Mercosur terminaron de ratificar el acuerdo en sus respectivos parlamentos.

La Comisión Europea, por su lado, anunció a fines de febrero la aplicación provisional del capítulo comercial del tratado, sin esperar la ratificación de la Eurocámara, donde el texto enfrenta resistencias.