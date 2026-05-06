AFAP se comprometieron a "incrementar la rentabilidad" de los trabajadores

"Luego del intercambio se acordó trabajar para mejorar el funcionamiento del régimen de ahorro individual obligatorio, en busca de incrementar la rentabilidad neta acumulada para los trabajadores", señalaron desde ANAFAP.

Ajustes en costos, regulación y mercado de capitales

Entre los puntos centrales del acuerdo, se incluyó la revisión de la estructura de costos y comisiones, así como el fortalecimiento del marco regulatorio para fomentar la competencia entre las AFAP y optimizar la gestión de inversiones.

Además, se planteó la necesidad de impulsar el desarrollo del mercado de valores local, con el objetivo de generar mayor profundidad y liquidez, especialmente en moneda nacional.

Desde el sector privado indicaron que estos lineamientos están alineados con los objetivos del MEF y del Banco Central del Uruguay (BCU), en un contexto donde el mercado doméstico sigue siendo clave para la colocación de activos previsionales.

Mesa de trabajo por 60 días

Como resultado del encuentro, se resolvió conformar una mesa de trabajo que funcionará durante los próximos 60 días, con el objetivo de elaborar un documento con propuestas concretas para mejorar el régimen.

En paralelo, el debate se da en el marco del denominado Diálogo Social, donde se sugirió mantener a las AFAP en la gestión de las inversiones, pero evaluar cambios en la administración de las cuentas individuales-

Por su parte, el MEF reafirmó que la gestión del fondo previsional seguirá en manos de administradoras profesionales, tanto públicas como privadas, bajo estándares internacionales de supervisión. También subrayó que las cuentas individuales son intransferibles y de propiedad de cada afiliado, un punto central en el diseño del sistema de capitalización.

No obstante, el gobierno reconoció que el Diálogo Social recomendó evaluar cambios en la relación entre afiliados y AFAP, con el objetivo de mejorar la integración entre los distintos pilares del sistema previsional. En ese marco, las autoridades analizarán ajustes que permitan reducir costos, aumentar la eficiencia operativa y mejorar la rentabilidad neta de los ahorros previsionales en el mediano y largo plazo.