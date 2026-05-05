Solo con los votos del FA, el Senado aprobó creación del comisionado para la niñez

Competencia del comisionado

El proyecto crea la figura del comisionado para asesorar al Poder Legislativo en su función de control de cumplimiento de la normativa constitucional, legal y reglamentaria. También de los convenios internacionales ratificados por el país referidos a niñas, niños y adolescentes.

Tiene también como competencia anexa “la supervisión de la actividad de los organismos encargados de la administración de los centros o establecimientos vinculados a la enseñanza, custodia y protección de menores”.

Al comienzo de la sesión, que tuvo una duración de ocho horas, el senador frenteamplista, informante del proyecto, Gustavo González, dijo que la propuesta “tiene un objetivo central, que es poner el foco en la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes y que exista quien pueda velar por ello”.

Cometido principal

“El cometido principal es el de asesorar al Poder Legislativo en su función de control del cumplimiento de la normativa constitucional, legal y reglamentaria, así como de los convenios internacionales ratificados por la República, referidos a las niñas, niños y adolescentes”, señala la descripción del cargo que se propone crear.

Y agrega: “Asimismo, será su competencia, además de aquellas que le asigne el ordenamiento jurídico, la supervisión de la actividad de los organismos encargados de la administración de los centros o establecimientos vinculados a la enseñanza, custodia y protección de los menores citados en el inciso anterior”.