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Política comisionado |

oposición dijo no

Solo con los votos del FA, el Senado aprobó creación del comisionado para la niñez

El comisionado tendrá como cometido asesorar al Poder Legislativo para el control de cumplimiento de la normativa constitucional, legal y reglamentaria.

La senadora del Frente Amplio Blanca Rodríguez, autora del proyecto.

La senadora del Frente Amplio Blanca Rodríguez, autora del proyecto.

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Con los votos de los legisladores del Frente Amplio (FA), el plenario del Senado aprobó el proyecto que propone la creación de la figura del Comisionado Parlamentario para la Niñez y la Adolescencia, a efectos de asesorar al Parlamento en este tema.

La iniciativa, presentada por al senadora frenteamplista Blanca Rodríguez, fue muy criticada por la oposición que no dio su apoyo. Finalmente la votación, con 29 de los 31 senadores presentes, con 17 votos a favor.

Durante la sesión, legisladores del Partido Colorado solicitaron que el proyecto volviera a la comisión, pero el Frente Amplio decidió avanzar con la votación en la cámara. No obstante, en Diputados no están los votos.

Competencia del comisionado

El proyecto crea la figura del comisionado para asesorar al Poder Legislativo en su función de control de cumplimiento de la normativa constitucional, legal y reglamentaria. También de los convenios internacionales ratificados por el país referidos a niñas, niños y adolescentes.

Tiene también como competencia anexa “la supervisión de la actividad de los organismos encargados de la administración de los centros o establecimientos vinculados a la enseñanza, custodia y protección de menores”.

Al comienzo de la sesión, que tuvo una duración de ocho horas, el senador frenteamplista, informante del proyecto, Gustavo González, dijo que la propuesta “tiene un objetivo central, que es poner el foco en la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes y que exista quien pueda velar por ello”.

Cometido principal

“El cometido principal es el de asesorar al Poder Legislativo en su función de control del cumplimiento de la normativa constitucional, legal y reglamentaria, así como de los convenios internacionales ratificados por la República, referidos a las niñas, niños y adolescentes”, señala la descripción del cargo que se propone crear.

Y agrega: “Asimismo, será su competencia, además de aquellas que le asigne el ordenamiento jurídico, la supervisión de la actividad de los organismos encargados de la administración de los centros o establecimientos vinculados a la enseñanza, custodia y protección de los menores citados en el inciso anterior”.

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