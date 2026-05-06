Lubetkin sobre la visita de Orsi a empresarios en Brasil: "Fue muy positiva"

En ese sentido, comentó que empresarios de sectores como la minería, la logística, el sector financiero y inversiones, la producción alimentaria, el área del turismo, diferentes sectores de servicios, el área de la celulosa, la soja, la industria farmacéutica y la metalúrgica fueron los principales interesados. "Todas esas áreas naturalmente han despertado mucho interés y son realistas en la posibilidad de que pasemos a una nueva fase con nuestro país vecino en el área comercial", comentó el canciller y recordó el encuentro del mandatario con empresarios en Buenos Aires.

"Fue una visita muy positiva y seguiremos avanzando en estas políticas del gobierno de seguir intensificando en el área económica y comercial para mejorar el escenario económico en nuestro país, generar crecimiento y reducir pobreza y desocupación", resaltó.

Una política a largo plazo

De esta manera, el jerarca, que acompañó al presidente junto al ministro de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone, remarcó que este viaje corresponde a una política del gobierno en la búsqueda de capitales extranjeros. "Esto ya no es simplemente una acción del presidente, del ministro de economía o del canciller, del gobierno o de los países fronterizos", resaltó Lubetkin.

El ministro recordó el viaje a China con representantes de todos los sectores económicos del país, como así también las reuniones con empresarios españoles que tuvo en Barcelona la semana pasada. "Empresarios italianos y alemanes también han expresado interés en entrar en esta nueva fase de relaciones", añadió.

"Naturalmente, esto será un proceso, no estamos hablando de hoy a mañana, pero sin duda de este viaje, que aún tenemos varias reuniones, nos dejan sin duda las expectativas de poder seguir rápidamente avanzando en un crecimiento en el marco de los negocios y del comercio", expresó el canciller.