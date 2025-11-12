Blancos arremeten contra la presidenta de la Jutep: no brinda "garantías de imparcialidad"

Pronunciamiento de los blancos

El pronunciamiento del Partido Nacional alude a este tema y señala que "desde un inicio" el análisis de la Jutep "pretendió evadir la participación del organismo técnico propio, como lo es la Asesoría Letrada, y luego su informe fue desconocido por parte de la misma mayoría".

Esto último se debe a que el informe encargado a una abogada del organismo, previo a la votación del Directorio, había señalado "incompatibilidades" en el caso de Danza.

Además, los blancos apuntaron a la negativa de adjuntar dicho informe en el acta de sesión del Directorio en el que se votó el caso de Danza. Esto, para el Partido Nacional, representa "un acto de oscurantismo y opacidad".

Por otra parte, el Directorio del Partido Nacional apuntó a la filtración detectada en 2024, de la cual dio cuenta El País, que benefició al exsenador frenteamplista Charles Carrera, quien recibió información del organismo que debió ser reservada. La investigación administrativa que encargó la Jutep determinó que hubo una filtración pero no pudo encontrar a él o los responsables.

"Representa un antecedente descalificador, a la vez que supone un riesgo institucional que debe aclararse urgentemente", señala el escrito.

"En definitiva, se expresa la preocupación por la continuación de actos arbitrarios y parcializados, en particular en la persona de la Presidente de la Jutep. El Directorio solicita a los legisladores realizar acciones en defensa de la Institución de Ética Pública y condena el accionar de su Presidente, que no brinda las garantías mínimas de imparcialidad necesarias para el cargo", afirmó el Partido Nacional.