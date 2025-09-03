Blancos en problemas: dos expresidentes de la Junta de Maldonado formalizados por corrupción

Los expresidentes de la Junta Departamental de Maldonado, José Luis Sánchez y Darwin Correa, fueron formalizados esta tarde por la jueza penal de 4º turno Gabriela Azpiroz a solicitud del fiscal Jorge Vaz. Además, edil Alexandro Infante fue declarado en rebeldía.
A ambos se les adjudicó un delito continuado de fraude en calidad de coautor y un delito continuado de falsificación ideológica también como coautores.
Se les impuso medidas limitativas como fijar domicilio, presentarse una vez por semana en la comisaría de su barrio, prohibición de salir del país y retención del pasaporte, todo por un plazo de 90 días cuando comenzaría el juicio oral y público.
Para esta audiencia estaba citado además el edil Alexandro Infante, quien se desempeñara como presidente del legislativo entre el 2023 y el 2024, pero no se presentó ni avisó por lo que fue declarado en rebeldía y la jueza emitió una orden de captura.
Los formalizados y el requerido son integrantes del Partido Nacional.
El viernes en Caras y Caretas publicaremos todos los detalles del caso.