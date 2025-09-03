Blancos en problemas: dos expresidentes de la Junta de Maldonado formalizados por corrupción

Para esta audiencia estaba citado además el edil Alexandro Infante, quien se desempeñara como presidente del legislativo entre el 2023 y el 2024, pero no se presentó ni avisó por lo que fue declarado en rebeldía y la jueza emitió una orden de captura.

Los formalizados y el requerido son integrantes del Partido Nacional.

El viernes en Caras y Caretas publicaremos todos los detalles del caso.