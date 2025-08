En una entrevista, el senador Botana respondió enérgicamente a las declaraciones, pidiendo a Morel que presentara pruebas de sus acusaciones: “A mí me gustaría que Morel me ponga un solo ejemplo de alguien al quien yo le pagué el sueldo y le dije no trabajes” expresó en Desayunos Informales. El legislador desafió a Morel a nombrar “un solo” caso de sus administraciones que confirme la supuesta práctica clientelar.