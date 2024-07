Botinelli: "La Coalición necesita estar nueve puntos arriba del FA para ser competitiva" en noviembre

"Es verdad que el Partido Nacional no esperaba la caída que tuvo, sintieron un shock y Delgado dio un paso que en el momento que lo da me parece que no fue prolijo en poner Lacalle Pou a encabezar las listas". Fue como decir: "necesitamos agarrarnos del que tiene poder", no sólo porque es presidente de la República, sino porque "tiene popularidad y un alto nivel de simpatía", según las encuestas, analizó.

Para Botinelli la elección de Delgado de conformar la fórmula presidencial junto a Valeria Ripoll obedeció mucho la idea de que hay que "disputar" a nivel "metropolitano", entiende Botinelli, y agregó que eso se debe a la necesidad de complementar el fuerte del Partido Nacional que es en el interior y "está muy sostenido y muy motivado por figuras muy potentes a nivel departamental".

Botinelli entiende que el Partido Nacional hace una un diagnóstico sobre la captación del electorado que "no me parece que sea atinada" sobre que hay frenteamplistas disconformes y hay que hacer un lenguaje para captarlos. "Me parece que ese discurso tiene un poco de asincronía, de desfasaje en el tiempo. El Frente Amplio generó 400 mil disconformes que se fueron del Frente Amplio, que lo votaron alguna vez se fueron, pero hace cinco años se terminaron de ir. No es que se generó a posteriori. Entonces hablar de los que hay que captar los disconformes al frente, bueno, eso ya votaron -a partidos de- la coalición", pero que luego "en la dicotomía entre los bloques no decanta del todo hacia la coalición.

En el imaginario -de Delgado- está que "con gente de origen de izquierda pueden acercarse (a ese electorado)", sin embargo Botinelli cree que Ripoll "puede tener virtudes para dirigirse a otros públicos, pero no necesariamente al frenteamplista disconforme", concluyó.

Cambio de clima para el Frente Amplio

Sobre la votación del Frente Amplio, el politólogo observó que se percibe "un clima distinto al que tenía en 2019", que se consolidó a partir del resultado casi empatado del referéndum por la LUC, que "simbólicamente fue como que cambió el eje a partir de ahí".

"Le dio al frente la perspectiva de que no estamos asfixiados como creíamos" y "esta elección refleja ese cambio de clima", sostuvo Botinelli.

Con respecto a la diferencia que obtuvo Yamandú Orsi sobre Carolina Cosse, señaló que Orsi "estuvo en el tope del rango y Carolina en la mitad del rango". También señaló que la votación de Andrés Lima estuvo por debajo de lo esperado y ese jugó a favor del ganador, por un fenómeno que también pasó en el PN con respecto a Jorge Gandini. "Cuando una competencia pasa a ser binaria, el tercero queda hecho sandwich".

Pensando en octubre y en noviembre

"La Coalición Republicana tiene dos defectos estructurales y esto no tiene que ver con lo ideológico, tiene que ver con aspecto de estructura política, uno sistémico y otro sociológico".

"El sistémico, es que el Frente Amplio es un partido y la Coalición Republicana son cinco partidos y eso se diferencia en la forma de adjudicar las bancas", puesto que a la Coalición le cuesta más la cantidad de bancas por ser cinco partidos, que al Frente.

"El segundo problema estructural es sociológico. El Frente Amplio, que es un partido del punto de vista estructural, desde el punto de vista sociológico y politológico, tiene adhesión, tiene pertenencia. Hay 800 mil personas Uruguay que se definen a sí mismo como parte de su ser, como frenteamplistas. La coalición lo que tiene es personas que son blancas, que son coloradas, que son cabildantes".

Mientras para el Frente Amplio, trasladar sus votos de octubre a noviembre es automático, no es así para la coalición, apuntó Botinelli.

En ese sentido, señaló que votantes colorados y cabildantes votaron a Daniel Martínez en el pasado Ballotage y eso también va a suceder en una hipotética segunda vuelta, más allá de que la suma de los partidos de la Coalición superen al FA en octubre, ya que quedó demostrado que "el candidato que representó a los partidos tradicionales -ahora la Coalición- siempre sacó mucho menos votos que la suma de los partidos que lo apoyaron".

Según los cálculos de Botinelli, "la Coalición necesita estar como nueve puntos arriba del Frente (en octubre) para que la elección presidencial sea realmente competitiva", porque en 2019, "con 15 puntos de ventaja terminó ganando la presidencia por un punto y medio" en noviembre.