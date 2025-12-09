BPS: a las pasividades más bajas no se les descontará el 2% otorgado a mitad de año

Aumento rondará el 6%

Pardo indicó que en enero llegará el ajuste constitucional, que se estima en alrededor del 6%, por encima de la inflación proyectada.

Respecto a las pasividades mínimas, recordó que ya se otorgaron mejoras adicionales, del 3% en enero de 2025, del 2% en setiembre (retroactivo a julio), y un nuevo 1% adicional a partir de julio de 2026.

Estas medidas alcanzan a 140.000 personas, entre jubilados y pensionistas mayores de 65 años que tienen esa prestación como único ingreso.

Ademas, el organismo otorgará una partida especial en diciembre, de 3.151 pesos por concepto de canasta de fin de año para unos 155.000 jubilados y pensionistas de menores de recursos. El pago se realizará desde el 2 de diciembre junto con las pasividades.

Reducción en demoras de los trámites

Por otra parte, confirmó que el organismo logró una reducción significativa del stock de trámites demorados en prestaciones (jubilaciones, pensiones, reconocimientos, pensiones no contributivas). En mayo de este año existían 58.103 expedientes, y en octubre se logró reducir a 23.100, lo que representa una caída superior al 60%.

Aun contando los nuevos ingresos mensuales, el stock total se redujo a 47.000 al 31 de octubre.

Resaltó que las mejoras se lograron mediante la simplificación de trámites, la mejora en la comunicación con usuarios, la incorporación de autenticación por preguntas aleatorias para brindar información telefónica sin necesidad de usuario personal, y la incorporación de un nuevo sistema de gestión digital que redujo la atención presencial de 50 a 15 minutos. Este sistema ya funciona en todo el país para jubilaciones comunes y reconocimientos de servicios.