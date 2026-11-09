Alerta por estafas: ofrecen donaciones en nombre de Aduanas y cobran por el transporte

Por eso es importante tener claro que estas propuestas son falsas y no tienen ninguna vinculación con la institución.

Ante cualquier contacto de estas características, se exhorta a no avanzar con la operación y a realizar la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes.

La institución recomienda especialmente desconfiar de mensajes o comunicaciones provenientes de números telefónicos desconocidos. Ante cualquier duda, se debe verificar directamente con la institución involucrada la autenticidad de la información.

Además, en ningún caso se debe proporcionar información personal o bancaria, ni enviar fotografías o copias de documentos.

Aclaración de la DNA sobre proceso de donaciones

La DNA recuerda que el procedimiento de donaciones prevé un proceso institucional diferente en etapas en las que, incluso, se produce un contacto personal de jerarcas de la institución con la de las organizaciones a las cuales se destinan las mismas.

Por este motivo, la DNA solicita a la población mantenerse alerta y adoptar las precauciones necesarias frente a este tipo de contactos.

Quienes hayan recibido ofrecimientos de esta naturaleza o hayan sido contactados por personas que se presenten como funcionarios de la institución deberán realizar la denuncia ante las autoridades competentes, ya sea Fiscalía o Policía.