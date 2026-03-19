Bukele es el líder internacional con mayor simpatía en Uruguay, según encuesta

Entre los votantes del Frente Amplio el que más simpatía genera es el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, seguido por Bukele y en tercer lugar el preside nte chino Xi Jinping.

Para el caso de los votantes de la coalición, el argentino Javier Milei, es el segundo líder con mayor simpatía y en un tercer lugar aparece Donald Trump.

Por tanto, para los uruguayos en general el segundo líder con mayor simpatía es Lula da Silva, mientras que en tercer lugar se ubica el economista argentino.

Los antipáticos

En contrapartida, los líderes internacionales que generan mayor antipatía son Nicolás Maduro (82%), seguido por Cristina Fernández de Kirchner, Donald Trump (56%), Vladimir Putin y Jair Bolsonaro, en ese orden.

En cuanto al país, Zuasnabar señaló que el estudio indica que Uruguay "continúa siendo una país de convicciones democráticas profundas destacado en la región. Desde 1996 hasta 2022, según el Estudio Mundial de Valores, 47% dice que el sistema democrático es muy bueno y casi nadie dice que es malo. No ha variado en 30 años. Sin embargo, algunas cosas pueden estar cambiando en paralelo. Hay una tendencia global con respecto a una mayor valoración de líderes que no respetan las instituciones y algo de eso se ve en la matriz de valores de los uruguayos”, expresó.