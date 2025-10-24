Hacete socio para acceder a este contenido

Política Marset | Ministerio de Relaciones Exteriores |

Bustillo apeló el sumario del Ministerio de Relaciones Exteriores por el caso Marset

Bustillo presentó recursos de revocación y jerárquico contra la resolución que lo investiga por las irregularidades en la tramitación del pasaporte a Marset.

El excanciller Francisco Bustillo presentó formalmente recursos de revocación y jerárquico contra la resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) que dispuso su sumario administrativo por presuntas irregularidades en la expedición del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset. El excanciller argumenta que el proceso es “ilegítimo” y que vulnera principios constitucionales.

La medida, adoptada a comienzos de octubre por el actual canciller Mario Lubetkin, también alcanza al exdirector de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, Carlos Mata, luego de que una investigación interna identificara posibles responsabilidades en la destrucción de documentos oficiales, entre ellos un intercambio de mensajes entre los exsubsecretarios Carolina Ache y Guillermo Maciel.

Procedimiento ilegítimo, sostiene Bustillo

Según publicó El País, Bustillo sostiene que el procedimiento es “ilegítimo” porque, en su criterio, los ministros de Estado no pueden ser objeto de sanciones disciplinarias, ya que su responsabilidad es de carácter político y no administrativo. Además, el exministro recuerda que ya fue cesado a pedido del presidente de la República, por lo que considera que iniciar un nuevo proceso supondría “juzgarlo dos veces por los mismos hechos”, en violación del principio de non bis in idem.

En su defensa, Bustillo también argumenta que no se le brindó acceso previo a la investigación administrativa ni oportunidad de ejercer su defensa, lo que —según afirma— vulnera el artículo 66 de la Constitución, que garantiza el debido proceso. Por ello, solicita la anulación de la resolución o, en su defecto, la suspensión del sumario hasta poder acceder al expediente completo.

El caso Marset continúa generando repercusiones políticas y judiciales. El exministro renunció en noviembre de 2023 tras la divulgación de los audios de la exviceministra Carolina Ache, que revelaron tensiones internas en el manejo del pasaporte otorgado al narcotraficante, quien logró salir de Dubái en 2021 pese a estar requerido por la justicia paraguaya.

El sumario contra Bustillo y Mata busca determinar responsabilidades administrativas dentro de la Cancillería, en paralelo a las causas penales que investiga la Fiscalía de Delitos Complejos.

