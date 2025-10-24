El excanciller Francisco Bustillo presentó formalmente recursos de revocación y jerárquico contra la resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) que dispuso su sumario administrativo por presuntas irregularidades en la expedición del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset. El excanciller argumenta que el proceso es “ilegítimo” y que vulnera principios constitucionales.
Bustillo apeló el sumario del Ministerio de Relaciones Exteriores por el caso Marset
