Bustillo apeló el sumario del Ministerio de Relaciones Exteriores por el caso Marset

En su defensa, Bustillo también argumenta que no se le brindó acceso previo a la investigación administrativa ni oportunidad de ejercer su defensa, lo que —según afirma— vulnera el artículo 66 de la Constitución, que garantiza el debido proceso. Por ello, solicita la anulación de la resolución o, en su defecto, la suspensión del sumario hasta poder acceder al expediente completo.

El caso Marset continúa generando repercusiones políticas y judiciales. El exministro renunció en noviembre de 2023 tras la divulgación de los audios de la exviceministra Carolina Ache, que revelaron tensiones internas en el manejo del pasaporte otorgado al narcotraficante, quien logró salir de Dubái en 2021 pese a estar requerido por la justicia paraguaya.

El sumario contra Bustillo y Mata busca determinar responsabilidades administrativas dentro de la Cancillería, en paralelo a las causas penales que investiga la Fiscalía de Delitos Complejos.