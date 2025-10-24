Agresión en marcha: EEUU desplegó al portaaviones Gerald Ford en el Caribe

EEUU y nuevos ataques

El anuncio se produce apenas un día después de que el presidente Trump dijera que EEUU se está preparando para una operación terrestre contra los cárteles de la droga en Venezuela.

Más temprano este viernes el propio Hegseth anunció un nuevo ataque en el mar Caribe contra un presunto buque vinculado a la organización criminal Tren de Aragua, cuyos seis tripulantes fueron abatidos.

Tensión con Venezuela

El movimiento se produce en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Caracas, después que la fiscal general de EEUU, Pam Bondi, anunciara una recompensa de 50 millones de dólares por información que condujera a la captura del presidente Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar una organización narco llamada cartel de los Soles.

Venezuela solicitó el apoyo del secretario general de la ONU, António Guterres, ante lo que consideró una "amenaza" de EEUU en el Caribe

A la vez, el Gobierno de Maduro movilizó milicianos y reforzó sus fronteras para enfrentar cualquier intento de EEUU de ingresar a su territorio.

(Sputnik)