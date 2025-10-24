Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo Comando Sur |

amenaza

Agresión en marcha: EEUU desplegó al portaaviones Gerald Ford en el Caribe

Tomando como excusa la lucha contra las drogas, EEUU desplegó en el Caribe al portaaviones Gerald Ford junto a su fuerza de escolta.

El Gerald Ford operará cerca de Venezuela.

EEUU desplegó el Grupo de Ataque del Portaaviones Gerald R. Ford a la región que cubre el Comando Sur (SOUTHCOM) para combatir el narcotráfico en el hemisferio occidental, anunció este viernes el portavoz del Pentágono, Sean Parnell.

"En apoyo a la directiva del presidente (Donald Trump) de desmantelar las Organizaciones Criminales Transnacionales (OCT) y combatir el narcoterrorismo en defensa de la Patria, el Secretario de Guerra (Pete Hegseth) ha enviado al Grupo de Ataque del Portaaviones Gerald R. Ford y a la escuadra aérea embarcada al área de responsabilidad del Comando Sur de EE. UU.", declaró Parnell.

Según Parnell, el grupo de ataque "reforzará la capacidad de EEUU para detectar, monitorear y desmantelar a actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense".

EEUU y nuevos ataques

El anuncio se produce apenas un día después de que el presidente Trump dijera que EEUU se está preparando para una operación terrestre contra los cárteles de la droga en Venezuela.

Más temprano este viernes el propio Hegseth anunció un nuevo ataque en el mar Caribe contra un presunto buque vinculado a la organización criminal Tren de Aragua, cuyos seis tripulantes fueron abatidos.

Tensión con Venezuela

El movimiento se produce en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Caracas, después que la fiscal general de EEUU, Pam Bondi, anunciara una recompensa de 50 millones de dólares por información que condujera a la captura del presidente Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar una organización narco llamada cartel de los Soles.

Venezuela solicitó el apoyo del secretario general de la ONU, António Guterres, ante lo que consideró una "amenaza" de EEUU en el Caribe

A la vez, el Gobierno de Maduro movilizó milicianos y reforzó sus fronteras para enfrentar cualquier intento de EEUU de ingresar a su territorio.

(Sputnik)

