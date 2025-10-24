"Hasta el último cartucho": grupo de militares retirados apuntó contra Lazo, Perciballe y logia rival

CAMARADAS, LA CONTINUIDAD DE LA GUERRA PSICOPOLÍTICA, EN LAS QUE ESTAMOS INMERSOS Y EN PLENO COMBATE, EN LA CUAL MUCHOS CAMARADAS ESTÁN CAYENDO EN LAS MAZMORRAS DE DOMINGO ARENA, PERSEGUIDOS POR LA JUEZA ISAURA TORTORA Y SU SICARIO EL FISCAL RICARDO PERCIABALLE.
AHORA EN UN NUEVA BATALLA DE ESTA GUERRA, EL GENERAL RODOLFO PEREYRA, ALIAS EL “QUESO”, MAESTRE DE LA LOGIA NUEVA 1815, (DESIGNADO POR TABARÉ VÁZQUEZ COMO SU EDECÁN, DONDE SE DESCUBRIÓ DE REPENTE SU VETA DE “MARXISTA”, CONVIRTIÉNDOSE EN EL “PILOTO REPUBLICANO”), EL CUAL DISPUSIERA EN EL AÑO 2021, QUE SE TIRARA A LA BASURA EL SABLE Y LOS RETRATOS DEL CORONEL RAMON TRABAL, LA CUAL ERA PARTE DE UN HOMENAJE QUE HABÍA REALIZADO EL GENERAL MARCELO MONTANER, PERO PARA SU POCA FORTUNA EN LA ESMADE BAJO SU MANDO , HABÍA UN OFICIAL DE LA ARMADA , PARIENTE DE TRABAL, EL CUAL DENUNCIÓ LA TRAICIÓN Y LA GRAN INJUSTICIA, LO CUAL LLEGÓ AL ENTONCES MINISTRO GARCÍA Y LE DIJO QUE DEJARA SIN EFECTO LA ORDEN, COMO EL GENERAL RODOLFO PEREYRA, SIEMPRE HA SIDO UN COBARDE , DIO MARCHA ATRÁS, ADEMA DE SER UN RECONOCIDO INÚTIL, QUE EN 3 AÑOS EN EL ESMADE LO ÚNICO QUE HA REALIZADO EL ES ASENSO DE LA ABOGADA CON LA CUAL MANTIENE UNA RELACIÓN EXTRAMARITAL.
EN ESTOS DÍAS, CON UN GOBIERNO DE IZQUIERDA , *EL GENERAL QUESO RODOLFO PEREYRA , LE HA PROPUESTO A LA MINISTRA SANDRA LAZO, LA ENTREGA DE LA “CÁRCEL DEL PUEBLO”, UBICADA EN JUAN PUALLIER 1192 , LA CUAL ACTUALMENTE DEPENDE DEL ESMADE* Y QUE ES ACTUALMENTE UN MUSEO DONDE LA POBLACIÓN PUEDE IR A VER ESTA “CÁRCEL” DONDE LOS TUPAMAROS TENÍAN PERSONAS SECUESTRADAS , ENCARCELADAS Y TORTURADAS, TODOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD , COMO SI ESTO NO FUERA SUFICIENTE TRAICIÓN TAMBIÉN LE PROPUSO LA ENTREGA DEL APARTAMENTO CALLE RAMÓN MASSINI 3044 APTO 103, (COMPRADO POR LA ORGANIZACIÓN TERRORISTA DEL PVP, CON LA PLATA DEL SECUESTRO EXTORSIVO DEL EMPRESARIO ARGENTINO FEDERICO HART Y CON DOCUMENTO FALSOS), DONDE FUE DETENIDA LA TERRORISTA ELENA QUINTEROS, Y DONDE SE PREPARABA UN ATENTADO CON BOMBAS A UNA UNIDAD DE LA POLICÍA.
*POR ESTE MEDIO, DECLARAMOS NUESTRO REPUDIO CONTRA ESTA MEDIDA Y AL TRAIDOR QUESO RODOLFO PEREYRA, EL CUAL ES UNA VERGÜENZA PARA NUESTRA QUERIDA FUERZA AÉREA URUGUAYA , LA CUAL TUVO UN PAPEL DESTACADO EN LA GUERRA ANTISUBVERSIVA, LA CUAL SALVÓ A NUESTRO PAÍS DE SER UNA CUBA, UNA VENEZUELA.*
A LOS INTEGRANTES DE LA LOGIA NUEVA 1815, LES DECIMOS QUE SABEMOS DÓNDE ESTÁN Y QUIENES SON Y NO PERMITIREMOS LA ENTREGA DE CAMARADAS O LAS CAPTURAS DE GUERRA, COMO DIJO EL PRESIDENTE DEL CENTRO MILITAR CAMARADAS “HASTA EL ÚLTIMO CARTUCHO”.
*HAY QUE PARTIR LA ROCA COMO EL MOLLE- GRUPO PATRIA O MUERTE*