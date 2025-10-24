Medios de Paraguay, Bolivia y Brasil difundieron en las últimas horas un video que comenzó a circular en redes sociales y donde se puede ver a un hombre armado, supuestamente Sebastián Marset, rodeado de personas con armas de guerra y granadas, todos encapuchadas menos quien se supone es el narco uruguayo más buscado en la región.
Armado hasta los dientes
Reapareció Sebastián Marset y amenazó con "hacer guerra con el que sea"
“Este video es para decirle al Colla este, sapo, que se deje de estar diciendo dónde está uno. Estamos preparados para hacer guerra con el que sea", dice Marset.