Reapareció Sebastián Marset y amenazó con "hacer guerra con el que sea"

El contenido del video

“Este video es para decirle al Colla este, sapo, que se deje de estar diciendo dónde está uno. Yo puedo estar hoy acá, mañana en Paraguay, al otro día en Bolivia, al otro día en Colombia, donde sea, y estamos preparados para hacer guerra con el que sea, el Colla, la Policía, no me importa nadie”, dice en el video supuestamente Marset.