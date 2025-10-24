Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Sebastián Marset |

Armado hasta los dientes

Reapareció Sebastián Marset y amenazó con "hacer guerra con el que sea"

“Este video es para decirle al Colla este, sapo, que se deje de estar diciendo dónde está uno. Estamos preparados para hacer guerra con el que sea", dice Marset.

Reapareció Marset con varios hombres armados y encapuchados.

En el video, este hombre amenaza a un exaliado del grupo criminal de Marset, Erland Ivar García, alias “el Colla”, quien denunció ante la Policía de Bolivia que el narco uruguayo estaba escondido en ese país. Lo denunció porque supuestamente, por orden de Marset, habían secuestrado a su esposa.

El contenido del video

“Este video es para decirle al Colla este, sapo, que se deje de estar diciendo dónde está uno. Yo puedo estar hoy acá, mañana en Paraguay, al otro día en Bolivia, al otro día en Colombia, donde sea, y estamos preparados para hacer guerra con el que sea, el Colla, la Policía, no me importa nadie”, dice en el video supuestamente Marset.

Y finaliza: “Nosotros estamos siempre listos, siempre. Ténganlo claro, mejor sean amigos y no enemigos nuestros, porque no les va a ir bien”.

Al costado aparece una bandera del grupo criminal de Brasil “Primer Comando de la Capital”. Esta banda criminal se ha extendido a varios países de la región, cometiendo delitos vinculados al narcotráfico.

Sebastián Marset, quien está prófugo desde hace varios años, casi fue capturado en 2023 en Santa Cruz, Bolivia, donde se le localizó junto a su familia, pero logró escapar nuevamente.

