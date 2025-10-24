Carnaval: con cambios en el sistema de evaluación, se confirmó el jurado de la prueba de admisión

“Cambia el momento de la evaluación. Hasta el año pasado era ni bien bajaba el conjunto del escenario, pero este año se calificará a todos los conjuntos de una categoría cuando baje el último concursante de la misma”, explicó Nicolás Lasa a Caras y Caretas. Esto va a permitir puntuar a los conjuntos “con toda la información del nivel a la vista”.

El fixture de la prueba de admisión

Para el próximo Carnaval, los cupos a distribuir (en aquellos conjuntos que superen el 60% del puntaje), son los siguientes: 9 para Murgas, 3 para Revistas y 2 para Lubolos, Humoristas y Parodistas. A la categoría Murga se le puede asignar un cupo extra en caso de entenderse necesario, siempre y cuando no se logre completar los de las otras categorías.

ETAPA 1 - Miércoles 12 de noviembre

20:30 - Vale Cuatro (Murga)

21:05 - Mas Que Lonja (Soc. de negros y lubolos)

21:40 - Mi Vieja Mula (Murga)

22:20 - House (Revista)

23:00 - Social Club (Humoristas)

23:40 - Reina de la Teja (Murga)

ETAPA 2 - Jueves 13 de noviembre

20:30 - Que Julepe (Murga)

21:05 - Herencia Ancestral (Soc. de negros y lubolos)

21:40 - Don Bochinche (Murga)

22:20 - Madame Gótica (Revista)

23:00 - Cyranos (Humoristas)

23:40 - Falta y Resto (Murga)

ETAPA 3 - Viernes 14 de noviembre

20:30 - Ay Alberto (Murga)

21:05 - Araca La Cana (Murga)

21:40 - Jorge (Murga)

22:15 - Carambola (Revista)

22:55 - Fantoches (Humoristas)

23:35 - Patos Cabreros (Murga)

ETAPA 4 - Sábado 15 de noviembre

20:30 - La Sandía De La Torta (Murga)

21:05 - A La Bartola (Murga)

21:40 - Sorda De Un Oído (Murga)

22:15 - Gente Grande (Murga)

22:50 - La Margarita (Murga)

23:25 - Diablos Verdes (Murga)

ETAPA 5 - Domingo 16 de noviembre