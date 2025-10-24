Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Cultura y espectáculos

Importante cambio en la evaluación

Carnaval: con cambios en el sistema de evaluación, se confirmó el jurado de la prueba de admisión

Susana Bosch, Adriana da Silva, Mariana Gerosa y Fernando Imperial son los jurados que definirán los conjuntos que participarán del Carnaval 2026.

Confirmado el jurado para las PDA del Carnaval.

Confirmado el jurado para las PDA del Carnaval.

 Foto: @GonzaBotta13 en X
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El jurado estará presidido por Nicolás Lasa y tendrá a Gabriela Barboza como presidenta alterna. Los cuatro jurados que calificarán en esta instancia van a ser Susana Bosch, Adriana da Silva, Mariana Gerosa y Fernando Imperial.

Si bien para este año el sistema de puntuación tendrá el mismo formato que años anteriores (se evaluará de 0 a 24 en murgas y de 0 a 12 en el resto de las categorías), va a haber una gran modificación.

“Cambia el momento de la evaluación. Hasta el año pasado era ni bien bajaba el conjunto del escenario, pero este año se calificará a todos los conjuntos de una categoría cuando baje el último concursante de la misma”, explicó Nicolás Lasa a Caras y Caretas. Esto va a permitir puntuar a los conjuntos “con toda la información del nivel a la vista”.

El fixture de la prueba de admisión

Para el próximo Carnaval, los cupos a distribuir (en aquellos conjuntos que superen el 60% del puntaje), son los siguientes: 9 para Murgas, 3 para Revistas y 2 para Lubolos, Humoristas y Parodistas. A la categoría Murga se le puede asignar un cupo extra en caso de entenderse necesario, siempre y cuando no se logre completar los de las otras categorías.

ETAPA 1 - Miércoles 12 de noviembre

  • 20:30 - Vale Cuatro (Murga)
  • 21:05 - Mas Que Lonja (Soc. de negros y lubolos)
  • 21:40 - Mi Vieja Mula (Murga)
  • 22:20 - House (Revista)
  • 23:00 - Social Club (Humoristas)
  • 23:40 - Reina de la Teja (Murga)

ETAPA 2 - Jueves 13 de noviembre

  • 20:30 - Que Julepe (Murga)
  • 21:05 - Herencia Ancestral (Soc. de negros y lubolos)
  • 21:40 - Don Bochinche (Murga)
  • 22:20 - Madame Gótica (Revista)
  • 23:00 - Cyranos (Humoristas)
  • 23:40 - Falta y Resto (Murga)

ETAPA 3 - Viernes 14 de noviembre

  • 20:30 - Ay Alberto (Murga)
  • 21:05 - Araca La Cana (Murga)
  • 21:40 - Jorge (Murga)
  • 22:15 - Carambola (Revista)
  • 22:55 - Fantoches (Humoristas)
  • 23:35 - Patos Cabreros (Murga)

ETAPA 4 - Sábado 15 de noviembre

  • 20:30 - La Sandía De La Torta (Murga)
  • 21:05 - A La Bartola (Murga)
  • 21:40 - Sorda De Un Oído (Murga)
  • 22:15 - Gente Grande (Murga)
  • 22:50 - La Margarita (Murga)
  • 23:25 - Diablos Verdes (Murga)

ETAPA 5 - Domingo 16 de noviembre

  • 20:30 — Metele Que Son Pasteles (Murga)
  • 21:05 - La Línea Maginot (Murga)
  • 21:40 - Un Título Viejo (Murga)
  • 22:15 - Zíngaros (Parodistas)

Dejá tu comentario

Te puede interesar