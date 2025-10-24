Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Cardama | Armada Nacional | rescisión

en entrevista

Ministra Sandra Lazo negó maniobra política tras decisión de rescindir contrato con Cardama

El Gobierno rescinde contrato con empresa española por presuntas irregularidades en la construcción de las OPV.

Sandra Lazo y el contrato con Cardama.

Sandra Lazo y el contrato con Cardama.

 Captura de Pantalla
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, explicó los motivos que llevaron a la rescisión del contrato con la empresa española Cardama, encargada de la construcción de dos patrulleras oceánicas (OPV) para la Armada Nacional. En una entrevista con Legítima Defensa (Caras y Caretas), Lazo aseguró que la decisión se tomó tras constatar una serie de irregularidades administrativas y financieras, y no por razones políticas.

“No hay un tema político en esto, como se dijo. Lo que hay es que constaté una serie de irregularidades”, señaló la ministra.

Según detalló, el contrato estipulaba que la empresa debía presentar una renovación de la garantía de anticipo financiero emitida por una aseguradora. Sin embargo, al vencerse el plazo, la documentación no fue presentada en tiempo y forma, lo que obligó al gobierno a ejecutar la garantía, tal como ordenó el presidente de la República.

Detectan irregularidades

Durante la verificación de los documentos, el Ministerio de Defensa detectó que la aseguradora responsable de la garantía no existía en el domicilio declarado. En su lugar, funcionaba una inmobiliaria, y los números telefónicos registrados no correspondían a la empresa.

Ante esta situación, el Ministerio recurrió a un estudio jurídico en Londres, tal como estaba previsto en el contrato. El informe del estudio concluyó que existían “varios factores de riesgo” que podrían indicar posible fraude u otros delitos.

“La empresa tenía un solo funcionario, su director, que reside en Rusia. Además, los registros financieros muestran que no ha tenido actividad en los últimos años y se encuentra en proceso de liquidación”, explicó Lazo.

La ministra calificó estos elementos como motivos de alarma para cualquier Estado, y criticó a la oposición por intentar politizar el asunto.

No es política

“Confundir esta situación con una chicana política —como ha expresado la oposición— es de la más baja política”, afirmó.

Finalmente, Lazo confirmó que el gobierno avanza en el proceso de rescisión del contrato con Cardama y recordó que el origen de esta situación se remonta a la licitación pública que terminó fracasando, tras lo cual la administración anterior optó por una compra directa a una empresa que no cumplía plenamente con las condiciones requeridas.

“Sabrá la administración pasada, encabezada por Luis Lacalle Pou, cómo se llegó a esto. Nosotros planteamos nuestra preocupación”, concluyó la ministra.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar