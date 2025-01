Bustillo no reúne los votos para ser designado embajador en Perú

“Estando a un mes de que asuma un nuevo gobierno no nos parece apropiado que se haga”, subrayó. “Nos sorprende que se remita un pedido de venia, no habiendo una necesidad imperiosa de cubrir una vacante, y, en ese sentido, eso ya nos predispone a no acompañarla”, agregó Nunes.

Por último, comentó también que el hecho de que Bustillo haya estado “involucrado en un proceso” que “fue muy lamentable”, sobre el que la Justicia “todavía no ha dictaminado”, termina de decantar la posición del FA de “no acompañar” la venia.

Vamos Uruguay no acompañaría

Pero no es solo el Frente Amplio que no acompañaría la venia a Bustillo. Según publica este viernes El Observador a partir de fuentes partidarias, hay poco ánimo en el Partido Colorado para acompañar la venia. En las conversaciones que se dieron en las últimas horas entre los dirigentes colorados, la mayoría estaban en contra de respaldar la designación.

De todos modos, las que deben levantar la mano son la diputada María Eugenia Roselló (Unir para Crecer) y la senadora Carmen Sanguinetti (Vamos Uruguay). Desde este sector adelantaron que no prevén votar la venia, lo que implicaría que no salga la designación de Bustillo.

El líder de Vamos Uruguay es Pedro Bordaberry, quien ha sido crítico de la gestión de Bustillo en la cancillería y fue el único senador que no votó la venia del excanciller cuando fue designado como embajador en España en 2012.

Roselló prevé definirlo con su agrupación el fin de semana.