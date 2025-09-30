Caggiani: "A los chorros y delincuentes los vamos a perseguir hasta abajo de la cama"

Modificaciones a la ley

Entre los cambios previstos mencionó la reducción del monto permitido para transacciones en efectivo, que había sido elevado de 4.000 a 150.000 dólares con la Ley de Urgente Consideración. “Eso implicó un riesgo porque se pierde trazabilidad”, explicó, y anunció que la cifra bajará a unos 40.000 dólares.

"Esta ley lo que hace es ampliar los controles; mejora los mecanismos también de coordinación interministerial; establece una serie de delitos nuevos, que son delitos precedentes para el lavado de activo; y al mismo tiempo nos da las posibilidades de que podamos cumplir con estándares internacionales", detalló el senador.

Además, aseguró que "también es una señal del sistema político, más allá de que podamos tener algunas propuestas para modificar, (...) de que en estos temas también Uruguay tiene que mejorar".

En respuesta a Bianchi: "Esto es un Gobierno serio"

Frente a las críticas de la senadora nacionalista Graciela Bianchi, quien calificó el proyecto como una “cortina de humo” y cuestionó la falta de comunicación con la oposición, Caggiani respondió: “Esto es un gobierno serio. Se analizó con el Banco Central, la Prosecretaría, la Secretaría Antilavado y con asesoramiento internacional".

Respecto al señalamiento sobre el levantamiento del secreto bancario, señaló que se busca dotar de herramientas a los organismos competentes y que “en Diputados se podrán hacer mejoras” si el texto lo requiere.

El senador defendió además la necesidad de actuar con rapidez: “Aquí hay una urgencia muy importante. Son hechos graves los que han sucedido y, si son graves, tenemos que tomar acciones relevantes. Lo importante es dar una señal clara de que a los chorros y a los delincuentes los vamos a perseguir hasta abajo de la cama".