Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Caggiani | Lavado de Activos | Ley

lavado de activos

Caggiani: "A los chorros y delincuentes los vamos a perseguir hasta abajo de la cama"

El senador frentista Daniel Caggiani defendió la urgencia del proyecto contra el lavado de activos, señalando que busca perseguir el dinero del narcotráfico.

DAN_6973
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El senador frenteamplista y coordinador de bancada en la Cámara Alta, Daniel Caggiani, justificó la urgencia en el tratamiento de las modificaciones a la Ley Integral contra el Lavado de Activos, que se aprobaría de manera urgente este miércoles en el Senado.

“Es muy importante para Uruguay avanzar en mejorar los estándares normativos en el combate al lavado de activos y al narcotráfico”, afirmó, y recordó que la normativa de 2017-2018 fue “muy buena”, aunque desde 2019 se registraron “retrocesos” que generaron rezagos señalados por organismos internacionales como la GAFILAT (Grupo de Acción Financiera para Latinoamércia).

El legislador destacó que en los últimos años solo ocho personas fueron procesadas por lavado de activos y sostuvo que el país enfrenta dificultades para “llegar al dinero” de las organizaciones criminales. “Caen narcotraficantes y cargamentos, pero nos cuesta seguir cómo ese dinero se mete en negocios lícitos”, expresó.

Modificaciones a la ley

Entre los cambios previstos mencionó la reducción del monto permitido para transacciones en efectivo, que había sido elevado de 4.000 a 150.000 dólares con la Ley de Urgente Consideración. “Eso implicó un riesgo porque se pierde trazabilidad”, explicó, y anunció que la cifra bajará a unos 40.000 dólares.

"Esta ley lo que hace es ampliar los controles; mejora los mecanismos también de coordinación interministerial; establece una serie de delitos nuevos, que son delitos precedentes para el lavado de activo; y al mismo tiempo nos da las posibilidades de que podamos cumplir con estándares internacionales", detalló el senador.

Además, aseguró que "también es una señal del sistema político, más allá de que podamos tener algunas propuestas para modificar, (...) de que en estos temas también Uruguay tiene que mejorar".

En respuesta a Bianchi: "Esto es un Gobierno serio"

Frente a las críticas de la senadora nacionalista Graciela Bianchi, quien calificó el proyecto como una “cortina de humo” y cuestionó la falta de comunicación con la oposición, Caggiani respondió: “Esto es un gobierno serio. Se analizó con el Banco Central, la Prosecretaría, la Secretaría Antilavado y con asesoramiento internacional".

Respecto al señalamiento sobre el levantamiento del secreto bancario, señaló que se busca dotar de herramientas a los organismos competentes y que “en Diputados se podrán hacer mejoras” si el texto lo requiere.

El senador defendió además la necesidad de actuar con rapidez: “Aquí hay una urgencia muy importante. Son hechos graves los que han sucedido y, si son graves, tenemos que tomar acciones relevantes. Lo importante es dar una señal clara de que a los chorros y a los delincuentes los vamos a perseguir hasta abajo de la cama".

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar