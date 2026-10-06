Caggiani advirtió que el programa de Flávio Bolsonaro "ni siquiera menciona al Mercosur"

El senador también afirmó que durante la presidencia de Jair Bolsonaro Brasil perdió peso en el escenario internacional. “Pasó al ostracismo, es decir, fue un hueco internacional, en realidad no tuvo una presencia internacional fuerte”, sostuvo.

Victoria de Lula beneficiosa para Uruguay

En ese sentido, Caggiani consideró que una victoria de Lula sería más beneficiosa para Uruguay, aunque diferenció su posición como dirigente político de la que debe mantener el gobierno uruguayo.

“Uno tiene su corazoncito como militante del Frente Amplio. El PT y el Frente Amplio tienen una historia común, parecida en términos de su origen. Y, sin duda, si gana Lula siempre es mejor”, expresó.

De todas formas, remarcó que Uruguay deberá relacionarse con quien resulte electo y priorizar sus propios intereses: “Nuestro interés es que los uruguayos vivan bien, que podamos tener buenos relacionamientos y que, sobre todo, podamos venderle mucho a los brasileños”.

“Hay resultados que de repente sorprenden”, comentó este lunes el presidente Yamandú Orsi, al ser consultado sobre las elecciones de Brasil del fin de semana. En la primera vuelta, el candidato del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro (47,03%), terminó por delante del actual presidente y candidato del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva (45,16%).