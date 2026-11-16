Benjamín Siczu propuso crear una Internacional Democrática y por la Equidad

Siczu enfatizó en cómo cambió el clima electoral al aparecer en las encuestas que podía ganar Bolsonaro: “Y entonces comenzó a suceder algo muy interesante, inédito en el país y quizás también en el mundo. Al día siguiente de conocerse ese resultado, un grupo de estudiantes de la ciudad de Niterói, vecina de Río de Janeiro, salió a las calles y comenzó una manifestación a favor de la elección de Lula”

“Este tipo de manifestaciones espontáneas, no convocadas por partidos políticos, comenzaron a crecer y a repetirse en varias ciudades, en cientos de localidades. Fueron aumentando progresivamente y llevando a millones de personas a las calles: no solo estudiantes, sino también trabajadores y personas mayores, en actos cívicos sin violencia y con un ambiente de mucha celebración”.

“Cientos de miles de personas mayores fueron llevadas a votar por sus nietos e hijos, incluso en sillas de ruedas; cientos de miles de jóvenes que no habían votado en la primera vuelta acudieron a votar por Lula.”

“Otro movimiento fue el apoyo internacional de los defensores de la democracia, y un ejemplo importante de ello fue lo ocurrido en Montevideo. En esta ciudad se creó el “Comité Pro Lula de Montevideo”, que produjo numerosas piezas de difusión y las puso a disposición de los internautas a través del sitio web del Partido de los Trabajadores (PT), el partido de Lula”.

Y añadió en su análisis : “una cuestión importante de estas elecciones es que, quizás a diferencia de lo que ocurre en muchos otros países, el Instituto IDEIA realizó una encuesta muy bien elaborada en la que se preguntó a los ciudadanos qué era lo que los hacía felices. El 65 % del electorado respondió que su felicidad estaba asociada a tener un negocio propio, un trabajo independiente, sin jefe. Y solamente alrededor del 30 % de la sociedad afirmó que su felicidad estaba relacionada con tener un empleo formal, con contrato laboral, derechos, seguro médico, jubilación y, en definitiva, con los derechos tradicionalmente asociados al trabajo formal. Esto representa un gran cambio en las aspiraciones, los deseos y las expectativas de la sociedad y del electorado.”

“Esta nueva característica del electorado es muy importante, porque los partidos socialdemócratas, los partidos llamados de izquierda, siempre se han constituido en torno a la defensa del trabajador asalariado y de la relación entre empleador y empleado.”…”ahora nos encontramos ante un elector que quiere ser su propio jefe, que busca ser independiente y que no quiere depender de un empleador ni de un contrato de trabajo formal para alcanzar su felicidad”.

En relación al papel de la iglesia evangelista, añadió: “ya se sabía que los electores más pobres de las periferias de las grandes ciudades tenían una relación muy estrecha con las religiones evangélicas. Su sistema de protección y apoyo es la iglesia evangélica de su entorno, no necesariamente las grandes iglesias evangélicas de los centros urbanos, sino aquellas pequeñas iglesias ubicadas en los barrios periféricos de las ciudades. Este fenómeno ha crecido considerablemente”.

Al comentar sobre otra encuesta de la última semana sobre la democracia como sistema de gobierno señaló: “se preguntó, por primera vez después de estas elecciones, quiénes defienden la democracia y quiénes consideran que es el mejor sistema de gobierno. El resultado mostró que el porcentaje de personas favorables a la democracia fue superior al de quienes no la consideran el mejor sistema de gobierno. Esto también es muy importante porque, en las movilizaciones que surgieron en las calles, con la participación activa de jóvenes, personas mayores, trabajadores y de toda la sociedad, estaba presente la defensa de la democracia.”

Luego de hablar sobre a importancia del trabajo en redes digitales, liderado por Janones, el General del Ejército de Lula, dejó una propuesta: “que las personas se organicen, como estamos haciendo aquí, para comprender mejor estos fenómenos de las nuevas tecnologías y el manejo de redes digitales, dialogar e intercambiar información siempre ha sido fundamental para fortalecer las democracias. Pero ahora, en esta era digital, se ha convertido en algo fundamental para la propia supervivencia de la democracia. Deseo dejar aún otra propuesta: que los demócratas organicen una Internacional Democrática y por la Equidad, que podría comenzar en el ámbito del Mercosur, a partir de este encuentro”

En el acto, se leyó un comunicado, enviado por militares retirados que han participado activamente en la investigación y denuncia del Cardamagate. Extraemos parte de su contenido:

“En Brasil triunfó Lula, y uno de los elementos principales fue precisamente la corrupción; no solo la tradicional, sino la corrupción de las instituciones, los meses que estuvo preso y la feroz campaña de un personaje que a los dos días de culminado el balotaje huyó del país en una muestra de culpabilidad y de cobardía.

Para nosotros, la cobardía es la negación de todas las virtudes ciudadanas; hagamos del coraje una identidad, entiéndase como la voluntad de actuar ante las dificultades o decir verdades cuando es incómodo”

En otra parte del comunicado se señala: “A los pocos días cayó el principal violador de la soberanía de nuestros pueblos, aquí, en América Latinay en gran parte del planeta, aplastado por sus electores que le quitaron la mayoría en las dos cámaras del Congreso norteamericano, Donald Trump”.

“Y ahora , estamos sumergidos en uno de los mayores escándalos de la historia del Paraguay: la corrupción ha llevado a la cárcel al expresidente Santiago Peña.

La batalla por la honestidad no tiene fronteras ni debería crear brechas en las naciones; todos deberíamos aportar a la moral, a la rectitud del país, en nuestro caso del Uruguay. Los viejos rencores del pasado, siempre presentes, deben atenuarse y asumir su verdadera dimensión ante los nuevos crímenes de la estafa al Estado y la estafa a los privados, como en el caso de Conexión Ganadera y otros similares. Cada peso de nuestro Uruguay que se arriesga sin base - o impunemente se destina a proyectos fracasados, pero convenientemente rentable para grupos de ”nabos” -, es un peso que no estará disponible para una canasta familiar, el baño de una escuela, el medicamento de un enfermo, la compra de una nave que salve vidas más allá del horizonte o el techo de una familia.”

“No es momento para la tibieza ni para el disimulo partidario. Cuando los dineros públicos se evaporan en negocios turbios y los ahorros de los ciudadanos son devorados por la especulación impune, la democracia misma queda herida de gravedad.”

“La integridad no puede ser una consigna vacía, de ocasión; exige verdad, justicia sin excepciones y una ciudadanía alerta que se niegue a naturalizar el desfalco.”

En su visita el Papa enfatizo, “cuando ser justo y honrado tenga un precio, páguenlo”. La otra opción, la cómoda, donde se profundiza la brecha, es la indiferencia ante el expolio de los recursos, es aceptar la erosión cotidiana de nuestra escala de valores, es el imaginario estado de bienestar dependiente de las dadivas de unos pocos, es aceptar la inacción como forma de supervivencia”.

Finaliza el comunicado: “En esa trinchera moral se juega el destino y la dignidad de la República.”