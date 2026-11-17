El gobierno uruguayo recibió la confirmación oficial de que los mandatarios de los países socios del Mercosur participarán de la próxima cumbre de jefes de Estado del bloque, programada para el jueves 4 de diciembre en la capital uruguaya. La noticia fue ratificada por la vicecanciller Valeria Csukasi, quien aseguró que se contará con la presencia del presidente de Argentina, Javier Milei; el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y el flamante presidente de Paraguay, Pedro Alliana, garantizando así la asistencia de las máximas autoridades de los cuatro socios fundadores.
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Según adelantó la jerarca de la Cancillería, el cónclave regional tendrá como ejes centrales el análisis de la agenda comercial externa e interna, así como la evaluación de los principales desafíos estratégicos y económicos que enfrenta actualmente el bloque sudamericano. La reunión cobrará especial relevancia en el plano institucional, dado que marcará el cierre de la presidencia pro tempore que Uruguay ejerció durante todo el segundo semestre de 2026, dando paso al traspaso de mando hacia la República Argentina, país que asumirá la conducción del organismo regional a partir de 2027.
Alliana en la cumbre
Uno de los puntos más destacados en la agenda diplomática de la cumbre será el desembarco de Pedro Alliana, quien realizará en Montevideo su primer viaje oficial al exterior desde que asumió la jefatura de Estado de Paraguay. Csukasi se refirió al complejo escenario institucional que atravesó el país vecino en las últimas semanas, luego de que el Congreso paraguayo aprobara la destitución del expresidente Santiago Peña mediante un juicio político el pasado 6 de noviembre.
La salida anticipada de Peña se desencadenó en medio de una severa crisis financiera en territorio paraguayo, estrechamente vinculada al colapso de la entidad Ueno Bank. Tras concretarse el proceso de remoción constitucional, Alliana, quien hasta entonces se desempeñaba como vicepresidente, asumió la primera magistratura con el mandato de completar el actual período de gobierno hasta el año 2028, iniciando ahora en suelo uruguayo su inserción en la dinámica presidencial del Mercosur.