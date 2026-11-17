El gobierno uruguayo recibió la confirmación oficial de que los mandatarios de los países socios del Mercosur participarán de la próxima cumbre de jefes de Estado del bloque, programada para el jueves 4 de diciembre en la capital uruguaya. La noticia fue ratificada por la vicecanciller Valeria Csukasi, quien aseguró que se contará con la presencia del presidente de Argentina, Javier Milei; el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y el flamante presidente de Paraguay, Pedro Alliana, garantizando así la asistencia de las máximas autoridades de los cuatro socios fundadores.