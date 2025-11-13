Hacete socio para acceder a este contenido

Sin un peso

Caggiani sobre la administración anterior: "Dejaron la caja toda rota"

“Si el Parlamento no nos arrima algún peso, eso va a tener dificultad”, dijo Caggiani sobre la situación del Consejo de Formación en Educación (CFE).

Pablo Caggiani.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
La Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) mantuvo una instancia de negociación bipartita con el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Entre los temas considerados estuvo el conflicto que se desarrolla en el Consejo de Formación en Educación (CFE) por la conformación de grupos en 2026. En ese marco, este miércoles hubo 15 locales ocupados en todo el país tanto por docentes como por estudiantes, incluyendo la propia sede del CFE, que fue tomada por el Centro de Estudiantes de Magisterio.

Pablo Caggiani, presidente del Codicen, atribuyó el conflicto generado al déficit presupuestal que las actuales autoridades heredaron de la anterior administración, que “dejaron la caja toda rota”, según explicó el jerarca en una rueda de prensa. “Si el Parlamento no nos arrima algún peso, eso va a tener dificultad”, dijo Caggiani sobre la situación del CFE.

Le apuntaron a la administración anterior

Hasta el momento, para solventarlo se acudió a un fondo que se genera con recursos de las inasistencias de docentes y se puede usar para gastos puntuales. Si bien en el gobierno anterior ese fondo llegó a ser de 2.243 millones de pesos en 2023, en la reunión se manejó que esos recursos se terminaron. Según dijo el coordinador de la CSEU, José Olivera, el fondo de inasistencias “quedó explotado” y con un saldo negativo de 300 millones de pesos, que atribuyó al “descalabro financiero” que dejaron las anteriores autoridades.

Según el sindicalista, ni el Poder Ejecutivo ni el Parlamento tomaron dimensión de esa situación, que deberá ser corregida para que la ANEP pueda seguir funcionando correctamente, ya que el ente tiene déficit en otras áreas, como las horas de acompañamiento generadas en el marco de la transformación curricular. Los sindicatos pretenden que el Poder Ejecutivo envíe un mensaje complementario para atender los 800 millones de pesos que la ANEP tiene de déficit, de los cuales 490 son del CFE, pero lamentaron que eso haya sido descartado por el gobierno. En este escenario, la única posibilidad es que el Parlamento consiga reasignar fondos de otros incisos.

