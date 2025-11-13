La Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) mantuvo una instancia de negociación bipartita con el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Entre los temas considerados estuvo el conflicto que se desarrolla en el Consejo de Formación en Educación (CFE) por la conformación de grupos en 2026. En ese marco, este miércoles hubo 15 locales ocupados en todo el país tanto por docentes como por estudiantes, incluyendo la propia sede del CFE, que fue tomada por el Centro de Estudiantes de Magisterio.
Sin un peso
Caggiani sobre la administración anterior: "Dejaron la caja toda rota"
“Si el Parlamento no nos arrima algún peso, eso va a tener dificultad”, dijo Caggiani sobre la situación del Consejo de Formación en Educación (CFE).