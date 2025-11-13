Caggiani sobre la administración anterior: "Dejaron la caja toda rota"

Según el sindicalista, ni el Poder Ejecutivo ni el Parlamento tomaron dimensión de esa situación, que deberá ser corregida para que la ANEP pueda seguir funcionando correctamente, ya que el ente tiene déficit en otras áreas, como las horas de acompañamiento generadas en el marco de la transformación curricular. Los sindicatos pretenden que el Poder Ejecutivo envíe un mensaje complementario para atender los 800 millones de pesos que la ANEP tiene de déficit, de los cuales 490 son del CFE, pero lamentaron que eso haya sido descartado por el gobierno. En este escenario, la única posibilidad es que el Parlamento consiga reasignar fondos de otros incisos.