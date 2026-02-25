Caggiani y 1.700.000 personas con trabajo: "Hace 10 años que no había tanto empleo"

Por otra parte, el senador del FA destacó que este año empezarán a aplicarse los recursos aprobados en el presupuesto quinquenal para atender a la población más vulnerable. Mencionó, por ejemplo, el Bono Escolar de 2.500 pesos y "la duplicación del Bono Crianza" para "más de 30.000 familias". Dijo que, en términos generales, “se va a implementar un plan de emergencia para las infancias”, con “más de 70 millones de dólares de incremento presupuestal para proteger a los gurises y gurisas de nuestro país”.

Otros temas en agenda

En materia de política internacional, Caggiani valoró la inminente aprobación en el Parlamento uruguayo del acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea, suscrito entre ambos bloques regionales el 17 de enero en Asunción. El senador del FA sostuvo que este tratado “le va a permitir a Uruguay tener un dinamismo exportador muy importante”.

Con relación a la seguridad pública, Caggiani dijo que próximamente el gobierno presentará su Plan Nacional de Seguridad Pública, que tendrá aparejadas “algunas iniciativas legales que también son importantes”. En ese sentido, el oficialismo tiene previsto impulsar la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación, actualmente bajo la órbita del Ministerio del Interior, para lo cual ya elaboró un proyecto de ley.

Otro tema que traerá asociados varios proyectos de ley es el Diálogo Social, que, en principio, culminará el 30 de abril. “Seguramente también va a haber iniciativas en ese sentido”, afirmó Caggiani.

Balance del primer año de gobierno

Con respecto al balance del primer año de gobierno, el senador del FA destacó especialmente la aprobación del presupuesto quinquenal y dio varias cifras. “La economía creció más de un 2% anual; hubo un crecimiento muy importante de las exportaciones, más del 5% del récord histórico; nunca Uruguay había producido y exportado tanto en materia de bienes como el año pasado, y también hubo un crecimiento del salario real de casi 2%”, señaló.

“Hace diez años que no había tanto empleo en Uruguay: hay más de 1.700.000 y pico de personas que hoy tienen empleo en nuestro país. También es importante plantear que hace 30 años que no había una inflación tan baja en nuestro país, menos del 3,6%”, agregó el legislador frenteamplista.