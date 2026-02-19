La economía feminista salvará al mundo.

La economista Clara Mattei, profesora de la New School for Social Research de Nueva York y nieta de la partisana y constituyente Teresa Mattei, destaca en su libro L’economia è politica (Ediciones Fuoriscena, 2023) que se nos ha hecho creer que la economía es una ciencia exacta y que el capitalismo es la única forma posible de vivir. En realidad, el capitalismo es una elección política, y el capital como mercancía, como dinero para invertir, como riqueza expresada en PIB, existe gracias a relaciones sociales específicas y, en particular, gracias al hecho de que la mayoría de la población mundial no tiene otra alternativa que vender su capacidad de trabajar por un salario bajo y ser remunerada por debajo del valor que produce. Este es el «orden del capital», del que nunca hablamos, pero que es la base de nuestra sociedad.

¿Cuántas veces escuchamos decir o decimos nosotros mismos que tener un trabajo, sea cual sea, por horrible que sea, es una suerte por la que hay que estar agradecidos? Pues bien, estamos agradecidos por habernos sometido a los engranajes de un sistema que, gracias a nuestra fuerza de trabajo, solo enriquecerá a un pequeño porcentaje de ricos: es el miedo a perder el trabajo lo que nos hace aceptar condiciones laborales cada vez peores. El problema es que si las personas se dieran realmente cuenta de que están sometidas a un sistema injusto basado en la dominación de clase y dejaran de aceptar la condición de asalariados de bajo costo, se derrumbaría la base misma del sistema económico en el que vivimos: el capitalismo es, de hecho, incompatible con la democracia, al igual que es incompatible con la sostenibilidad de la vida.

Intentemos releer con los ojos de Clara Mattei las leyes presupuestarias anuales: si el Estado italiano, como la mayoría de los Estados del mundo, aumenta el gasto militar o el destinado a salvar y sostener a los bancos y las empresas en dificultades y, al mismo tiempo, recorta el gasto social (sanidad, educación, transporte, construcción pública, subsidios de desempleo, etc.), está transfiriendo estructuralmente los recursos de los muchos ciudadanos que dependen de los salarios que ganan a los muy pocos que viven de los ingresos del capital generados por la riqueza que poseen.

En otras palabras, no se trata de que los Estados no gasten, sino de que «gasten de la manera correcta», es decir, a favor de la élite económico-financiera y en detrimento de la mayoría de la población». Así es como el sistema capitalista se autoalimenta aprovechando precisamente esa sensación de inevitabilidad que los economistas nos han inculcado. Clara Mattei lo resume con vehemencia:

Es hora de dejar de creer en la idea de que en la sociedad capitalista tiene sentido discutir sobre políticas económicas consideradas correctas o incorrectas en vista de un fantasmal bien común. Hay que darse cuenta de que en el sistema capitalista las políticas económicas funcionan en beneficio de unos pocos y en detrimento de la mayoría. Nuestra maquinaria económica no está estructurada para satisfacer las necesidades de la gente común, sino para aumentar las rentas y los beneficios de los pocos poseedores de capital. Lo que es ventajoso para los beneficios es sin duda perjudicial para la mayoría de las personas, ya que la ventaja para los primeros se basa en gran medida en el sacrificio de los segundos.

Los hombres han construido una sociedad sobre bases patriarcales, antropocéntricas y capitalistas, ignorando la interdependencia y la ecodependencia. Sin embargo, como nos recuerdan Giovanna Badalassi y Federica Gentile en su libro Signora Economia (Ed. Le Plurali, 2024), el término «economía» significa etimológicamente «administración de la casa», significado que nos remite inmediatamente a la esfera doméstica familiar, y no a la esfera productiva pública.

Emma Holten propone, por tanto, adoptar el enfoque feminista de la economía. La economía feminista se centra en las personas y las relaciones humanas en lugar del mero beneficio, en la satisfacción de las necesidades básicas en lugar de los deseos construidos, salvaguardando la equidad y la democracia. En palabras de Marcella Corsi, traductora del volumen Economía feminista (Alegre, 2025), «la economía feminista no es simplemente otra rama de la economía política, sino otra forma de entender el mundo, un intento de construir un paradigma económico alternativo al dominante, generador de múltiples desigualdades».

Holten sitúa en la base de la economía feminista la reproducción y el trabajo de cuidados, «es decir, todas las actividades remuneradas y no remuneradas necesarias para mantener a las personas sanas, en forma, felices y vivas», desde la escuela primaria hasta consolar a un amigo: dado que ningún ser humano puede sobrevivir sin que otros le cuiden tarde o temprano, el trabajo de cuidados es lo que hace posible cualquier otro trabajo. «La economía feminista se llama así porque, para bien o para mal, tanto en el pasado como en la actualidad, las mujeres dedican más tiempo a estas actividades».

Llama la atención que estas reflexiones provengan de Dinamarca, uno de los países más igualitarios del mundo: sin embargo, incluso allí, Emma Holten destaca que las mujeres trabajan en casa una media de 54 minutos más al día que los hombres.

En Italia, según el Istat, una mujer que trabaja a tiempo completo y tiene hijos dedica unas 60 horas semanales a la suma del trabajo remunerado, las tareas domésticas y el cuidado de los hijos, frente a las 47 horas de su pareja masculina, con una disparidad de unas 13 horas (superior a la media europea de 11). Según el informe publicado por la Organización Internacional del Trabajo y Federcasalinghe, el trabajo de cuidado no remunerado representa el 85% del trabajo no remunerado en Italia, tiene un valor equivalente a una cuarta parte del PIB y es realizado en un 71% por mujeres.

A nivel global, según la ONU, las mujeres realizan al menos 2,5 veces más trabajo doméstico y de cuidado que los hombres; Según datos de la Comisión Europea, en la UE el 79% de las mujeres realiza tareas domésticas a diario, frente al 34% de los hombres. Sin embargo, la economía consolidada tiene dificultades para medir el valor del trabajo de cuidados, que en la mayoría de los casos —remunerado o no— realizan las mujeres.

«Para mí, el feminismo siempre ha sido un intento de comprender lo que está sucediendo», explica Emma Holten. Y, efectivamente, el feminismo sirve precisamente para eso: para mirar con nuevos ojos el mundo que nos rodea y que nuestra cultura nos dice que demos por sentado, porque, como recuerda también Clara Mattei, «solo si aprendemos a mirar el mundo de otra manera, podremos actuar de otra manera». El feminismo sirve para demostrar que se puede vivir de otra manera. Y que vivir de otra manera conviene.

Holten explica que, para construir un sistema económico que pareciera seguro, mecánico y matemático, hubo que aislarlo del resto de la vida, de esa parte de la vida en la que siempre han estado presentes las mujeres: el cuidado. El padre de la economía moderna, Adam Smith, en su libro La riqueza de las naciones (1776), establecía una clara frontera entre el hogar, donde están las mujeres, y la esfera económica y social, donde están los hombres; el hecho de que fueran las mujeres las que reproducían y criaban a los nuevos seres humanos destinados a convertirse en mano de obra era irrelevante. «No existía la idea de que lo que ocurría en la familia pudiera crear valor económico». Así se creó el homo oeconomicus, que toma decisiones realizando cálculos basados en su propio interés personal y para aumentar sus propiedades: en este contexto, el interés personal y el egoísmo son «la fuerza motriz» del sistema económico; cuidar de los demás no es coherente con este modelo.

Sin embargo, como recuerda Katrine Marçal en I conti con le donne (2016), fueron dos mujeres, su madre y su prima, las que cocinaron, lavaron y limpiaron desinteresadamente para Adam Smith, permitiéndole vivir con la comodidad necesaria para escribir y promover sus teorías. Y es por eso que los considerados más grandes pensadores —hombres, blancos, occidentales, heterosexuales— se apresuraron a teorizar que la mujer es, por naturaleza, propensa al cuidado y las tareas domésticas. «Para que la economía adquiriera un poder y un estatus iguales a los de las ciencias naturales, era necesario crear teorías que ignoraran la moralidad y la filosofía. El legado de Smith es una visión del hombre que considera al ser humano racional y egoísta como la base óptima para construir modelos mecanicistas de la sociedad».

Para que el mecanismo funcionara, se optó por ignorar las consecuencias materiales y económicas de la dependencia mutua de las personas y, como ya señalaron en los años setenta las estudiosas Mariarosa Dalla Costa y Selma James, se optó por explotar el trabajo femenino no remunerado, que desempeñó un papel central en el proceso de acumulación capitalista, ya que las mujeres fueron las productoras del bien más esencial para el capitalismo: la fuerza de trabajo. Como ha destacado Silvia Federici en El Calibán y la bruja, hablar de las mujeres en este contexto «no significa solo una historia oculta que debe hacerse visible, sino una forma particular de explotación y, por lo tanto, una perspectiva particular desde la que reconsiderar la historia de las relaciones capitalistas».

El sistema económico es una construcción cultural, no una naturaleza inevitable. El PIB es una construcción cultural —por otra parte muy reciente, desarrollada tras la Gran Depresión de los años treinta— y no incluir en él las actividades no productivas de un precio es también una elección cultural. «Para el PIB, no hay diferencia entre cuidar de un grupo de niños o echar una siesta. Se es improductivo». En realidad, el trabajo de cuidados no remunerado genera beneficios para quienes no lo realizan, y una sociedad en la que la vida de las mujeres fuera idéntica a la de los hombres haría imposible la vida familiar tal y como la conocemos.

Marilyn Waring, cuyo libro If Women Counted (1988) se considera una de las piedras angulares de la economía feminista, señaló que, mientras que los gastos militares y de guerra aumentan el PIB, el trabajo doméstico y de cuidados no, es decir, la economía política considera más importantes las guerras destructivas para la humanidad que las actividades que permiten la vida.

En resumen, según los cánones de la economía capitalista, las mujeres representan un déficit, porque el trabajo de cuidados que realizan no se remunera o se remunera poco. ¿Somos nosotras, las mujeres, las que estamos equivocadas o es el sistema económico el que es intrínsecamente erróneo? Emma Holten destaca que «hemos caído en una paradoja: por un lado, la asistencia parece carecer de valor, por otro, hace posible cualquier otro trabajo». Si nos fiamos únicamente de la lógica del capitalismo —confiando en que este es el único sistema económico posible—, cuyo único objetivo es producir cada vez más beneficios, seguiremos alejándonos de aquello a lo que el sistema no puede poner precio, humillando a las personas que entran en esas categorías: «puede haber mucha violencia en una hoja de cálculo».

Pedir que se cambie algo tan consolidado que parece inevitable se tacha de utópico e ingenuo, pero, sobre todo después de que la pandemia nos haya mostrado nuestra fragilidad humana, es hora de elegir entre la humanidad y el beneficio. Se puede elegir, esa es la cuestión.

Por Maria Dell’Anno Sevi (publicado originalmente en Jacobin).