Intendente Olivera cuestionó postura de los blancos: "Cambiar la protesta por la propuesta"

“Nos duele cómo ocupan las marquesinas temas que no le cambian la vida a nadie”, señaló, y mencionó la “novela de 15 días con el tema Cardama. Le pregunto a quien viva en Tarariras o en Conchillas a ver a quién le cambia la vida. Mientras tanto tenemos el tema de la seguridad; el de la pobreza infantil, que fue una bandera de campaña de todos los partidos y parece que todavía no hay acuerdo sobre cómo resolver el tema; la salud mental. Uruguay ocupa un puesto indecoroso, triste, penoso como el país que más suicidios tiene; el tema del empleo. No puedo creer que todos los días tengamos que abrir un diario o ver en un noticiero cómo cierran empresas, cómo la gente va a seguro de paro”.

Olivera apuntó que el sector debe proponer una agenda al partido para que este la acerque al gobierno, porque el Partido Nacional tiene “la responsabilidad” de colaborar.

Desempleo

El intendente fue consultado sobre el reciente anuncio de la multinacional AmBev de paralizar sus actividades, al menos temporalmente, en su planta en Paysandú, y enviar al 90% de su plantilla, unos 100 trabajadores, al seguro de paro.

“El balance es absolutamente negativo”, expresó.

Olivera recordó que, incluso desde el Estado, se apunta a la producción cerca de los centros de consumo.

“Si el Estado le está diciendo que usted tiene que estar cerca de los centros de consumo para ser más competitivo, ¿qué le queda a AmBev? ¿O qué le queda a Paycueros, a Marfrig o a cualquier industria que está al norte del río Negro?”

“No puedo creer que estemos contra las cuerdas en materia de empleo y estemos pensando de qué forma darle aviso a la gente que va a perder empleo”, lamentó el dirigente blanco.