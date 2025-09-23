Hacete socio para acceder a este contenido

Política

Durísimo

Caggiani y el "sexo explícito" del gobierno de Lacalle Pou con Israel

El senador del FA, Daniel Caggiani, Caggiani dijo que la postura del gobierno anterior "fue avergonzante" y "aberrante".

El senador del FA, Daniel Caggiani.

 Foto: Diego. Lafalche / FocoUy
El senador del Frente Amplio Daniel Caggiani habló en las últimas horas sobre Israel y lo que ocurre en la Franja de Gaza por estos días, además de cuestionar la postura del gobierno de Lacalle Pou en los cinco años anteriores.

El legislador habó de su postura y la declaración que sacaron las bancadas recientemente sobre la situación en la Franja de Gaza y cuestionó las críticas sobre que Uruguay no tomó una postura más crítica sobre el gobierno de Israel.

“Nos parecía importante respaldar las acciones que ha tenido el gobierno en estos meses y también señalar lo que está sucediendo, porque a todos nos preocupa. Nos genera una angustia muy grande, pero también sabemos que esto no se va a parar con declaraciones”, aseguró el legislador en una entrevista en el programa Lado B (TV Ciudad).

Caggiani destacó que, en la antesala de la participación del presidente Yamandú Orsi en la Asamblea Genera de la Organización de las Nacionales Unidas (ONU), instancia en la que se prevén acciones sobre la situación de Gaza, haya habido países como Francia y Reino Unido que reconocieron formalmente al Estado de Palestina.

Gobierno y partido político

Consultado sobre si existe una diferencia entre el posicionamiento del Frente Amplio y el del Poder Ejecutivo en cuanto a este tema, el senador afirmó que el gobierno “tiene que respetar a todos los uruguayos y no todos pensamos lo mismo”.

“Uruguay ha tenido una posición clara y concisa de denuncia. Es mentira que haya tenido una posición de ausencia de declaraciones; algunos dicen ‘silencio cómplice’, la verdad es que no sé qué miran. Es verdad que no se utilizó el término ‘genocidio’, pero se utilizaron términos más complejo para señalar las consecuencias de este genocidio”, agregó.

"Sexo explícito"

En ese orden, el coordinador de la bancada de senadores frenteamplista destacó que el gobierno actual “desmontó” un conjunto de acciones tomadas por la administración de Luis Lacalle Pou que “iban en el sentido contrario”.

“Básicamente —diría (Eleuterio) Fernández Huidobro—, fue una especie de sexo explícito con el gobierno de Netanyahu; fue avergonzante. La posición de Uruguay para no declarar algunas cosas en la ONU y señalar cuestiones que tenían que ver con los derechos humanos, votando con Estados Unidos, Israel y algún país que no sabemos el nombre ni dónde queda, fue aberrante”, criticó.

