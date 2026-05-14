Hay preocupación en el cooperativismo de vivienda por la falta de señales desde el Poder Ejecutivo para este sector. "El panorama ante la Rendición de Cuentas es negro. No hay nada para la vivienda", dijo a Caras y Caretas Enrique Cal, presidente de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua (Fucvam).
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Preocupación en Fucvam por falta de señales del gobierno: "El panorama es negro"
Para el presidente de Fucvam el panorama es desalentador ya que no hay señales desde el gobierno para el cooperativismo de vivienda.