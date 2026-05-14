Preocupación en Fucvam por falta de señales del gobierno: "El panorama es negro"

"Por ahora estamos a la espera de la reunión con la ministra de Vivienda", sostuvo. Y agregó que si de esa instancia no surgen novedades, Fucvam convocará a una conferencia de prensa para informar de la situación y posibles medidas.

Aniversario de Fucvam

Por otra parte, Fucvam se apresta a celebrar los 56 años de vida con una actividad el próximo domingo 24 de mayo a partir de las 10 de la mañana en el Complejo Habitacional Mesa 3 de avenida Garzón y bulevar José Batlle y Ordoñez.

Actuarán la Compañía Ovidio Títeres Band, Eduardo "Pitufo" Lombardo y murga La Zafada. La actividad se cerrará con un mensaje de la directiva de la federación.

La Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) se fundó oficialmente en 1970. Actualmente reúne a más de 500 cooperativas federadas y representa a más de 25,000 familias, con estimaciones que superan las 30,000 en algunos informes.