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Política Blanca Rodríguez |

Hay un poco de comentario en tu xenofobia

Blanca Rodríguez le respondió a diputado colorado por comentario "xenófobo"

Blanca Rodríguez calificó de "xenofobia vergonzosa" el comentario de Gabriel Gurméndez sobre médicos cubanos tras el debate por personas en la calle.

La senadora del Frente Amplio Blanca Rodríguez

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Rodríguez responde a diputado por comentario "xenófobo"

La senadora del Frente Amplio, Blanca Rodríguez, respondió con dureza al diputado del Partido Colorado, Gabriel Gurméndez, calificando sus recientes declaraciones como una muestra de "xenofobia vergonzosa". El cruce se originó luego de que el legislador utilizara una referencia irónica hacia los médicos cubanos para cuestionar las observaciones de Rodríguez sobre la presencia de personas en situación de calle durante la actual ola de frío extremo.

El origen de la polémica

La controversia comenzó cuando Rodríguez señaló en una entrevista radial que, debido a los operativos especiales por las bajas temperaturas, había percibido una menor cantidad de personas durmiendo en la intemperie en su zona habitual. Ante esto, Gurméndez publicó en sus redes sociales: “Ay Blanca! Tenés que cambiar de oculista cubano…”. La respuesta de la senadora no se hizo esperar, cuestionando la idoneidad de tales expresiones en un representante nacional y reivindicando el aporte de los profesionales extranjeros que residen en Uruguay.

Defensa de la migración y la salud pública

Durante una entrevista en Canal 10, Rodríguez expresó su sorpresa y rechazo ante lo que considera un ataque a la dignidad de los profesionales cubanos. La senadora recordó que estos especialistas han sido fundamentales para devolver la vista a miles de uruguayos desde el año 2005 a través de programas de cirugía de cataratas. Para la legisladora, las palabras de Gurméndez no solo son ofensivas para los inmigrantes que buscan desarrollarse en el país, sino que contradicen la tradición integradora de la República.

“La respuesta que dio el diputado Gurméndez diciendo que voy a un oculista cubano, cuánta xenofobia en una frase. Cuánta xenofobia en la frase de un diputado, qué vergüenza. ¿Cuál es el problema con los oculistas cubanos? ¿Cuál es el problema con los profesionales cubanos que vienen a nuestro país buscando un lugar donde desarrollarse y que además le devolvieron la vista a miles de niños y de adultos, a miles, a partir de 2005, cuando encontramos a tantos adultos con cataratas y perdiendo la vista?” expresó Rodríguez.

Evaluación del operativo por frío extremo

Más allá del cruce dialéctico, Rodríguez profundizó en su análisis sobre la situación de calle bajo la actual alerta roja. La senadora valoró positivamente la implementación de los traslados obligatorios a refugios, señalando que el objetivo no es "ocultar" a la población vulnerable, sino garantizar su dignidad y supervivencia frente al clima hostil. En este sentido, destacó el funcionamiento de las nuevas propuestas gubernamentales que han permitido asistir a más de 3.200 personas en refugios del Mides y espacios de emergencia.

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