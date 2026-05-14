Blanca Rodríguez le respondió a diputado colorado por comentario "xenófobo"

“La respuesta que dio el diputado Gurméndez diciendo que voy a un oculista cubano, cuánta xenofobia en una frase. Cuánta xenofobia en la frase de un diputado, qué vergüenza. ¿Cuál es el problema con los oculistas cubanos? ¿Cuál es el problema con los profesionales cubanos que vienen a nuestro país buscando un lugar donde desarrollarse y que además le devolvieron la vista a miles de niños y de adultos, a miles, a partir de 2005, cuando encontramos a tantos adultos con cataratas y perdiendo la vista?” expresó Rodríguez.

Evaluación del operativo por frío extremo

Más allá del cruce dialéctico, Rodríguez profundizó en su análisis sobre la situación de calle bajo la actual alerta roja. La senadora valoró positivamente la implementación de los traslados obligatorios a refugios, señalando que el objetivo no es "ocultar" a la población vulnerable, sino garantizar su dignidad y supervivencia frente al clima hostil. En este sentido, destacó el funcionamiento de las nuevas propuestas gubernamentales que han permitido asistir a más de 3.200 personas en refugios del Mides y espacios de emergencia.