Caja de Profesionales: diputados y senadores blancos y colorados no se ponen de acuerdo

A todo esto, la coalición y el oficialismo habían acordado aplazar la votación del proyecto hasta el lunes 30, pero en filas de la oposición hay quienes piensan que no van a llegar a esa fecha.

El senador del Frente Amplio, Eduardo Brenta, explicó en su momento que la postergación fue a solicitud de la oposición, que planteó que tenían poco tiempo para trabajar en el proyecto.

"Vamos a privilegiar la posibilidad de tener un acuerdo amplio en este aspecto", aseguró Brenta sobre el cuarto intermedio.

Por su parte, la senadora blanca Graciela Bianchi explicó que en este caso actúan como Coalición Republicana y resolvieron pedir más plazo: "Estamos de acuerdo con gran parte del proyecto de Diputados, y algunas discusiones que tenemos puntuales, que son propuestas pero que a su vez tenemos que terminar de articular nosotros como Coalición".

Perrone molesto

En tanto, el diputado de Cabildo Abierto (CA) Álvaro Perrone, mientras se realizaba la reunión, se quejó en su cuenta de X porque no fue invitado. “Haz lo que yo digo y no lo que yo hago”, señaló, y luego expresó: “A esta hora se lleva adelante una reunión de la llamada coalición, por el tema de la Caja de Profesionales. No fuimos invitados, ¿por qué? No lo sabemos, son otros los que tienen que responder”.