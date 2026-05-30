¿Vuelve el Mundial a 18 de Julio? IMPO renueva su pantalla gigante

La pantalla, una de las primeras de gran formato instaladas en Uruguay, se ha consolidado como un punto de referencia para la difusión de campañas públicas, actividades culturales y mensajes de interés general. Además, fue escenario de la transmisión de distintos mundiales de fútbol, una experiencia que IMPO aspira a repetir.

“Estamos conversando para que eso ocurra. Es algo que a IMPO le interesaría lograr para terminar de materializar la adquisición de la pantalla y cumplir con uno de los cometidos principales que tenemos como lo es la cercanía con la ciudadanía”, indicó Lorenzoni en referencia a la posibilidad de emitir el próximo Mundial.

¿Por qué importa la pantalla gigante?

La renovación forma parte de los lineamientos definidos para el actual período de gestión, que buscan consolidar la pantalla como un espacio de acceso masivo destinado a la difusión de contenidos informativos, culturales, deportivos y de entretenimiento.

Lorenzoni sostuvo que, pese a la proliferación de pantallas comerciales en Montevideo durante los últimos años, la de IMPO conserva una identidad particular. “Tiene la particularidad de cumplir un rol social, de carácter informativo, de cuestiones centrales para la vida del país y para la ciudad de Montevideo”, afirmó.

En ese sentido, recordó que el espacio es utilizado habitualmente para comunicar campañas de interés público, normativa y mensajes vinculados a derechos y obligaciones de la ciudadanía. Entre los contenidos recientes mencionó la difusión de la campaña de vacunación contra el sarampión y mensajes relacionados con la Marcha del Silencio.

Desde el organismo señalaron que la incorporación de la nueva tecnología permitirá mejorar la calidad de imagen y la experiencia visual, con una pantalla más dinámica, clara y adaptable a distintos formatos de contenido.

La apuesta, agregaron, es mantener y profundizar el carácter ciudadano de este espacio de comunicación pública ubicado en uno de los puntos más transitados de la capital.