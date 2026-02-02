Caja de Profesionales: tras la polémica, este lunes asume el nuevo directorio

Reforma de la Caja

Luego de una discusión que duró varias semanas, el Parlamento aprobó el 2 de julio la Ley 20.410, que modificó la ley orgánica de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU). La solución se dio en un momento crítico, en el cual desde la paraestatal se advertían dificultades para abonar las jubilaciones en caso de no producirse un cambio. Este escenario, que exigió un tratamiento ágil, llevó al sistema político a reconocer que no era momento de discutir “soluciones de fondo”. Sin embargo, en la propia ley se dejó prevista la creación de una “Comisión de Expertos en Seguridad Social” que se aboque a promover una reforma estructural.

Lo dispuesto en el artículo 14 de la citada ley se hizo realidad el 28 de noviembre, cuando se instaló la comisión. En línea con lo establecido, el espacio cuenta con tres representantes del Poder Ejecutivo, integrantes respectivamente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Asimismo, comparecen otros tres representantes designados por parte del directorio de la CJPPU.

El cronograma prevé que, luego de recibidas las delegaciones, se pase a organizar la información y poner en común lo procesado por parte de los distintos integrantes del ámbito. Remarcaron que el desafío está en poner sobre la mesa el “respaldo numérico y técnico” de cada propuesta, para luego elaborar un informe que servirá de “sugerencia” para que el Ejecutivo pueda impulsar hacia el Legislativo la propuesta de reforma.