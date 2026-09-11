Pit-Cnt considera "excesivo" decreto de servicios mínimos en el puerto de Montevideo

Asimismo, exhorta a los involucrados, “en especial a la empresa”, a desarrollar todos los esfuerzos durante la próxima semana (para encontrar soluciones que permitan arribar a un convenio colectivo acordado entre las partes.

Larga negociación

Recuerda, que la empresa y la representación de los trabajadores “vienen llevando a cabo conversaciones desde hace 6 meses aproximadamente, sin haber arribado hasta el momento a un convenio colectivo de empresa”.

Precisa que en este marco, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), “tal cual está pautado por la normativa vigente”, convocó a ambas partes para que acuerden los servicios mínimos.

Igualmente, destaca que lo usual, “en distintos ámbitos del mundo del trabajo”, es el desarrollo de servicios mínimos garantizados, “con especial cuidado de aquellas actividades que pueden afectar la vida, la salud o la seguridad de los compatriotas, pero que en todos estos lugares los criterios se fijan de común acuerdo entre las partes de la relación laboral”.

Finalmente, subraya que “ninguna normativa puede inhibir el derecho de huelga como derecho humano fundamental, debidamente consagrado en la Constitución de la República”.