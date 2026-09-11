Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sindicales trabajadores |

en respuesta

Pit-Cnt considera "excesivo" decreto de servicios mínimos en el puerto de Montevideo

El Gobierno decretó este viernes servicios mínimos en la terminal de contenedores del puerto de Montevideo, lo que es cuestionado por el Pit-Cnt.

Pit-Cnt critica decreto del Gobierno.

Pit-Cnt critica decreto del Gobierno.

 FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El Pit-Cnt reaccionó ante el decreto del Poder Ejecutivo que establece servicios mínimos en la terminal de contenedores del puerto de Montevideo. Considera “excesiva” la decisión del Gobierno y manifestó su solidaridad con los trabajadores. Asimismo, exhorta a las partes a continuar negociando.

Reunido el Secretariado Ejecutivo de la central para analizar la situación, resolvió declarar “su solidaridad con los trabajadores, en su brega por arribar a un convenio colectivo que regule los derechos de los trabajadores en la Terminal Cuenca del Plata”.

Considera “excesiva” la decisición del Poder Ejecutivo, ya que entiende que “los mismos se acercan a una situación de normalidad en el trabajo”.

Asimismo, exhorta a los involucrados, “en especial a la empresa”, a desarrollar todos los esfuerzos durante la próxima semana (para encontrar soluciones que permitan arribar a un convenio colectivo acordado entre las partes.

Larga negociación

Recuerda, que la empresa y la representación de los trabajadores “vienen llevando a cabo conversaciones desde hace 6 meses aproximadamente, sin haber arribado hasta el momento a un convenio colectivo de empresa”.

Precisa que en este marco, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), “tal cual está pautado por la normativa vigente”, convocó a ambas partes para que acuerden los servicios mínimos.

Igualmente, destaca que lo usual, “en distintos ámbitos del mundo del trabajo”, es el desarrollo de servicios mínimos garantizados, “con especial cuidado de aquellas actividades que pueden afectar la vida, la salud o la seguridad de los compatriotas, pero que en todos estos lugares los criterios se fijan de común acuerdo entre las partes de la relación laboral”.

Finalmente, subraya que “ninguna normativa puede inhibir el derecho de huelga como derecho humano fundamental, debidamente consagrado en la Constitución de la República”.

Temas

Te puede interesar