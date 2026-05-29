Nacional ya conoce su rival en la repesca de la Copa Sudamericana

Los tricolores, que tenían a O'Higgins de Chile como adversario más probable en un escenario de resultados lógicos, estuvieron pendientes hasta el último minuto de la derrota de Boca Juniors, que cayó 1-0 de local con Universidad Católica y se despidió de la Libertadores. Un gol xeneize hubiera cambiado el rival.

Los dirigidos por Jorge Bava serán locales en la ida, que está prevista entre el 21 y 23 de julio, y una semana después buscarán la clasificación en Argentina.

Los clasificados de esa instancia se toparán en agosto (11 al 13 la ida y 18 al 20 la vuelta) con alguno de los primeros de la Sudamericana, como City Torque.

Todos los cruces

(los primeros serán locales en la ida)

Bolívar-Gremio

Sporting Cristal-Bragantino

Deportivo Independiente Medellín-Vasco da Gama

Boca Juniors-O’Higgins

Nacional-Tigre

Independiente Santa Fe-Caracas

Lanús-Cienciano

Universidad Central de Venezuela-Santos

Tres lesionados

Los dolores de cabeza para Jorge Bava no se termina. Este jueves en su página oficial Nacional sacó un comunicado sanitario sobre los tres jugadores lesionados.

Baltasar Barcia tiene un edema de bíceps femoral derecho. No llega hacer desgarro. Maximiliano Silvera, presenta un edema muscular adyacente a la cicatriz del anterior desgarro del gemelo interno de la pierna izquierda, pero el estudio no arrojó rotura fibrilar. Finalmente, Lucas Rodríguez presenta un edema muscular en el buceo femoral derecho.

Sin llegar a ser desgarro en ninguno de los tres casos, los jugadores deberán estar afuera de la cancha alrededor de 10 a 15 días. Quizás en el caso de Silvera con un poco más de cuidado ya que se encuentra cerca de la lesión que ya tuvo hace un mes.

Los jugadores ya se están trabajando con la sanidad tricolor para su recuperación. Los tres estarían prontos para volver después del Mundial, cuando se retoma la actividad local.

Nacional volverá a jugar el domingo en el Domingo Burgueño Miguel ante Deportivo Maldonado el próximo domingo. Con varios lesionados y Lodeiro suspendido, Bava todavía no definió el once para enfrentar a fernandino.